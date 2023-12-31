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сегодня



С Новым годом!



Дорогие участники и гости DARKSIDE.RU!



Поздравляем вас с волшебным и ярким праздником — Новым годом! Пусть в предстоящем году каждый из вас откроет для себя новые горизонты в мире музыки, обретёт вдохновение и воплотит в реальность самые смелые творческие идеи.



Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью и счастьем, а музыка станет верным спутником на пути к успеху и самореализации. Желаем вам ярких впечатлений и незабываемых музыкальных моментов!



Счастливого Нового года и до новых встреч на нашем сайте!



А мы со своей стороны постараемся и дальше информировать о бывших, ЗСРНР, о том, кто сколько не брал в рот крепкого, и что достали из анналов.



Ура!





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