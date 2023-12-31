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С Новым годом!



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Дорогие участники и гости DARKSIDE.RU!

Поздравляем вас с волшебным и ярким праздником — Новым годом! Пусть в предстоящем году каждый из вас откроет для себя новые горизонты в мире музыки, обретёт вдохновение и воплотит в реальность самые смелые творческие идеи.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью и счастьем, а музыка станет верным спутником на пути к успеху и самореализации. Желаем вам ярких впечатлений и незабываемых музыкальных моментов!

Счастливого Нового года и до новых встреч на нашем сайте!

А мы со своей стороны постараемся и дальше информировать о бывших, ЗСРНР, о том, кто сколько не брал в рот крепкого, и что достали из анналов.

Ура!



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КомментарииСкрыть/показать 45 )

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31 дек 2023
F
Frostauskas
Спасибо, ДаркСайд! Всех юзеров с наступающим! Всех благ и удачи!
Like!2
31 дек 2023
rassol
Достали из аналов крепкого и взяли в рот? Или не достали? Или не взяли? Короче, я запутался.

А вообще, с новым годом, конечно. Не встречайте его так, как его встречаю я: с фаринготрахеитом, кашлем и температурой.

P.S. ящерица клёвая.
Like!3
31 дек 2023
Gustaff
rassol, видимо, кто-то достал из анала крепкого и дал его кому-то в рот. Думаю так. С наступающим, сладкие мои!
Like!2
31 дек 2023
Corpsegrinder04
Всех с Новым Годом. Желаю всем оставаться людьми.
Like!8
31 дек 2023
G
Gleb Monster
С новым годом!
Like!2
31 дек 2023
Hellg
С Новым годом!
Пусть он будет лучше предыдущего.
УРА!
Like!2
31 дек 2023
H
HELLECTOR
Присоединяюсь! Давайте больше крепкого из анналов! Ура!! Всех с Новым Годом!
Like!1
31 дек 2023
grgr
В плане бывших крепких членов из анналов у вас тут, конечно, перебор, но кто из нас без недостатков.... Присоединюсь к поздравлениям. Ура, чуваки. И ниипёт.
Like!2
31 дек 2023
Aiming High
Желаю местным поменьше думать об аналлах,а то сдуру можно и крепкого сломать.А так,с Новым Годом!
Like!2
31 дек 2023
Орион
Спасибо Дарксайду за поздравление с новым годом и за то, что поддерживал меня в 2023 году.
Like!3
31 дек 2023
Magyar
С Новым Годом!
Like!3
31 дек 2023
P
Paffoss
С Новым Годом!
Like!2
31 дек 2023
С
СтаканМарьиванны
С наступающим! Надеюсь, в новом году новостей про Джiдди Ли будет ещё больше!
Like!1
31 дек 2023
IJzerklompje
Иногда жаль, что по ТВ не бывает своего, хотя бы даже по-скуфидонски приправленного металлического Голубого огонька. Всë-же нет у нас своего метал-Заволокина, который умеет подбирать, режиссировать и продвигать жанр в массы так, чтобы его любили и проникались так, как проникся и я. В мои в принципе недалëкие и зрелые для большинства дарксайдовцев, но для меня лишь детские годы, он помог мне выбрать инструмент для обучения. Вспоминал сегодня, смотрел старые выпуски, разбавлял классические личные новогодние традиции, по типу "Гринча" и "Залечь на дно в Брюгге". Знаете, порой хочется после таких чудесных программ, которые задевают за больное, дают душе развернуться и показать всë лучшее и самое светлое, что есть в черно-белой русской душе... хочется верить в чудо. У каждого есть свои заветные мечты, которые иначе, чем чудом, кажется, не осуществить. И я вот желаю каждому, чтобы у каждого случилось хотя бы небольшое, но чудо в следующем году.

Поздравляю всë дружное (хех) сообщество Дарксайда с Новым Годом!
Like!5
31 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, щелкунчика-то послушал?
Like!1
31 дек 2023
resurgamresponses
IJzerklompje, цитата "Иногда жаль, что по ТВ не бывает"
давно не жаль. ты телек наверно не смотришь, и прально делаешь ))
Like!1
31 дек 2023
IJzerklompje
resurgamresponses, ну как, смотрю немного, в основном интеллектуальные игры, или фильмы. Иногда фоном идут сериалы про ментов, хотя Бандитский Петербург, Бортковкий, уважаю.
31 дек 2023
ChatGPT
IJzerklompje, ну на НТВ показывают квартирник Маргулиса с Арией, так что в принципе есть что посмотреть
Like!4
31 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Пацаны и пацанессы, пусть у всех в новом году будет все норм, будьте живы/здоровы, сыты и счастливы. Хочу поблагодарить админов за работу в 23-м году - спасибо, что работаете, вам втройне желаю всего невероятного.
Мазал тов!
Like!5
31 дек 2023
Damien
Уходящий год был крайне непростым, и хочется верить, что год наступающий просто принесет хотя бы чуть больше положительных эмоций. Пойду возьму из холодильника очередную порцию КРЕПКОГО... пива (шампанское там тоже стынет, дожидаясь полуночи). Всех с наступающим!
Like!4
31 дек 2023
Perfect_Stranger
С Новым годом, лучший сайт по крутой музыке и искромётному юмору!)
Like!6
31 дек 2023
resurgamresponses
С наступающим, дарскайд, админы и модеры, а также участники!
Спасибо за ИНФУ и обсуждения!
Like!4
31 дек 2023
ChatGPT
желаю всем большого количества интересных релизов в этом году, а то прошлый год был бедноват на релизы
Like!3
31 дек 2023
ChatGPT
ChatGPT, хотя пишу ещё с 2023
Like!1
31 дек 2023
Mister
С новым годом, любимый сайт!
Like!4
31 дек 2023
IJzerklompje
Mister, желаю, чтобы в следующем году наш сайт переборол окончательно все болячки!
Like!3
31 дек 2023
r
rock n roll
Всем добра и с Новым годом!
Like!2
31 дек 2023
ChatGPT
интересный вопрос для вас: какого исполнителя/альбом/композицию стала вашей последней в 2023 году?
Like!2
31 дек 2023
H
HELLECTOR
ChatGPT, вот мой личный последний разрыв https://www.youtube.com/watch?v=AolqAR_D59k
Like!2
31 дек 2023
IJzerklompje
ChatGPT, последней в шаффле стала "Down the Road" от Kansas, из альбомов - сплит Disharmonic Orchestra и Pungent Stench 89 года. А начинаю год всегда с Living After Midnight.
Like!1
31 дек 2023
Damien
ChatGPT, как любитель всего нового и неожиданного, свежего и нестандартного, докладываю: это была песня "Thor" с альбома "Sign of the Hammer" (1984) чрезвычайно инновационной группы Manowar. :)))
Like!2
31 дек 2023
father
ChatGPT, для меня это видимо будут Angels and Airwaves, и в принципе эта группа стала моим главным открытием 2023 года
Like!1
31 дек 2023
Орион
ChatGPT, а я снова вернулся к двум альбомам Bathory Nordland I,II и с удовольствием послушал их подряд. Последний раз я это делал лет 10 назад. Всё-таки, проверку временем они прошли и стали завершением моего музыкального 2023-го.
Like!3
31 дек 2023
Damien
Орион, я не так давно слушал подряд все диски Bathory, что у меня есть. (где-то 4/5 от дискографии) Не очень люблю "чистый" вокал Куортона и его склонность к длиннющим композициям с альбомов типа "Hammerheart", поэтому из дискографии ценю прежде всего "Under the Sign of Black Mark" (1987) и "Blood Fire Death" (1988).
Like!1
31 дек 2023
Орион
Damien, а у меня до этих как раз никак руки не доходили, но я обязательно заценю и их в 2024))
31 дек 2023
r
rock n roll
ChatGPT, motörhead - I Am the Sword!!!
Like!3
31 дек 2023
ChatGPT
ChatGPT, от себя скажу: хотя до нового года ещё 5 часов, но, скорее всего, последним альбомом года останется Tool "Fear Inoculum"
Like!2
31 дек 2023
Aiming High
ChatGPT, совсем недавно скачал дискографию Crimson Glory. Буду СЛУШАТЬ.
Like!2
31 дек 2023
father
Врываемся в новый 2024 год (как и во все предыдущие много лет) вместе с дарксайдом! Под саундтрек вкуснейшего баса Мотникаи аплодисменты булок Хэлфорда!
Щас до Петрозаводска доеду и ебану пиваса за здоровье нашего дарксайдовского братства, заодно здоровье поправлю, а то вчера неаккуратно нахуякались с пацанами так, что с утра на службе регент настоятельно угощал мятной жвачкой.
Like!4
31 дек 2023
ElectricRetard
Всех с новым годом!
Поддерживаю все КРЕПКИЕ пожелания нашего дружного коллектива!
Like!4
31 дек 2023
S
Svyashennik
С наступающим, товарищи
Like!2
31 дек 2023
g
greesevold1
Лонг Лив Рок-н-ролл, товарищи!!! Форева!!!
Like!1
31 дек 2023
J
Jack of Diamonds
С Наступающим!
Like!1
31 дек 2023
N
Nihel
Всех дарксайдовцев с наступающим. Сегодня возьму в рот крепкого в том числе и за ваше здоровье.
Like!1

просмотров: 1154

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