Поздравляем вас с волшебным и ярким праздником — Новым годом! Пусть в предстоящем году каждый из вас откроет для себя новые горизонты в мире музыки, обретёт вдохновение и воплотит в реальность самые смелые творческие идеи.
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью и счастьем, а музыка станет верным спутником на пути к успеху и самореализации. Желаем вам ярких впечатлений и незабываемых музыкальных моментов!
Счастливого Нового года и до новых встреч на нашем сайте!
А мы со своей стороны постараемся и дальше информировать о бывших, ЗСРНР, о том, кто сколько не брал в рот крепкого, и что достали из анналов.
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А вообще, с новым годом, конечно. Не встречайте его так, как его встречаю я: с фаринготрахеитом, кашлем и температурой.
P.S. ящерица клёвая.
Пусть он будет лучше предыдущего.
УРА!
Поздравляю всë дружное (хех) сообщество Дарксайда с Новым Годом!
давно не жаль. ты телек наверно не смотришь, и прально делаешь ))
Мазал тов!
Спасибо за ИНФУ и обсуждения!
Щас до Петрозаводска доеду и ебану пиваса за здоровье нашего дарксайдовского братства, заодно здоровье поправлю, а то вчера неаккуратно нахуякались с пацанами так, что с утра на службе регент настоятельно угощал мятной жвачкой.
Поддерживаю все КРЕПКИЕ пожелания нашего дружного коллектива!