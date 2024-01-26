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|||| 26 янв 2024

REIGNING PHOENIX MUSIC поглотили ATOMIC FIRE RECORDS



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Reigning Phoenix Music, развивающаяся сила в тяжелой музыке, объявила об объединении с Atomic Fire Records. В результате этого стратегического шага реестр Atomic Fire Records вошел в семью RPM и стал очень впечатляющим глобальным проектом, состоящим из множества групп, определяющих жанр.

Новый ростер RPM включает в себя легендарные, номинированные на "Грэмми" и глобальные силы, такие как OPETH и MESHUGGAH, немецких пионеров хэви-метала HELLOWEEN, финских легенд металла AMORPHIS, недавно подписанных DEICIDE и Sebastian Bach, а также другие группы, имена которых будут объявлены в ближайшее время.

«Все в RPM чрезвычайно взволнованы перспективой продолжить наше стремление создать самый впечатляющий состав в тяжелой музыке, особенно сейчас, когда мы приветствуем многих из этих икон», — говорит Свен Богнер, основатель RPM.

Херардо Мартинес, соучредитель RPM, заявляет: «Для нас большая честь принимать и радоваться тому, что знакомые лица присоединились к нашей команде! Проведя 20 лет в компании MESHUGGAH, я с нетерпением жду еще 20!»

«Наше видение RPM выходит за рамки простого рекорд-лейбла; это коллективное стремление к объединению с исключительными личностями и группами, глубоко соответствующими нашему стремлению к экстраординарной музыке», — заявил Йохен Рихерт, недавно назначенный управляющий директор RPM в Германии.

Эта новая структура утверждает RPM в качестве крупного игрока на современной сцене тяжелой музыки и обещает большое разнообразие качественной музыки, которая будет выпущена в будущем". Подлейбл Atomic Fire Fireflash Records также будет присоединен к компании. Семья RPM также обещает уделять большое внимание новым и перспективным артистам, удовлетворяя их специфические потребности и прокладывая молодым талантам путь к успеху. Более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

В настоящее время штаб-квартиры RPM находятся в Гамбурге, Германия, и Лос-Анджелесе, Калифорния. RPM также оказывает полную поддержку и экспертизу на мировом рынке, предлагая лучшие услуги и практики, в том числе на основных рынках, таких как Великобритания, Мехико, Латинская Америка, Австралия и другие.

Основанная в 2023 году, компания Reigning Phoenix Music на 100% принадлежит профессионалу музыкальной индустрии Херардо Мартинесу и предпринимателю в области авиации и технологий Свену Богнеру. Их цель — продолжать помогать процветанию хэви-метала, экстремальной и тяжелой музыки, сотрудничая с множеством известных исполнителей, новых талантов и культовых артистов, предлагая лучшие услуги и практики в индустрии. Главная цель RPM - помочь артистам усилить их музыку и талант до победной формулы успеха.




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26 янв 2024
olly71
Напомните мне хронологию. Был крупнейший в мире независимый метал лейбл Nuclear blast который купили за долги какие то французские толстосумы . Бывшие владельцы Nuclear blast организовали новый лейбл ATOMIC FIRE RECORDS в который перебежало немало громких артистов из Nuclear blast . Прошёл год или два и теперь ATOMIC FIRE RECORDS сожрал какой то очень богатенький латинос который год назад решил стать главной музыкальной воротилой . Всё верно или я что то напутал ?
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26 янв 2024
Darkside.ru Member
T
The Sinner
olly71, они и так воротилы. Мартинез - глава Nuclear Blast USA. Так что несите поллитра, без них не разберешься.

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