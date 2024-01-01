Читайте нас в Telegram!

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ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
44
NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом
41
RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ...
31
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
31
Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ...
22
Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы
22
Новое видео ACCEPT
20
Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»
20
BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного»
18
SEPULTURA открыла тур
16
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ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
44
NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом
41
RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ...
31
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
31
Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ...
22
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет