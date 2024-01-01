Читайте нас в Telegram!

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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 44
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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 31
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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 44
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 31
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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