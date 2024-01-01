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LIVE NATION ответили на обвинение в монополии



Компания Live Nation ответила на заявление Министерства юстиции США о том, что она сохраняет монополию в индустрии живых развлечений.



В четверг, 23 мая, Министерство юстиции США подало иск о разделении Live Nation, материнской компании Ticketmaster, в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. В иске, к которому присоединились 30 штатов, утверждается, что слияние Live Nation с Ticketmaster в 2010 году привело к созданию доминирующей компании в индустрии живых мероприятий. Компания, доход которой составляет 22 миллиарда долларов в год, занимается продажей билетов на живые развлекательные мероприятия по всему миру, а также владеет и управляет более чем 265 развлекательными заведениями в Северной Америке, включая более 60 из 100 лучших залов-амфитеатров.



«Мы утверждаем, что Live Nation использует незаконные антиконкурентные действия для осуществления своего монопольного контроля над индустрией живых мероприятий в Соединенных Штатах за счет поклонников, артистов, небольших промоутеров и операторов площадок», — говорится в заявлении генерального прокурора Меррика Гарланда. «В результате фанаты платят больше, у артистов меньше возможностей выступать с концертами, мелкие промоутеры вытесняются, а у площадок меньше реального выбора услуг по продаже билетов. Пришло время разделить Live Nation-Ticketmaster».



В своем заявлении исполнительный вице-президент Live Nation Дэн Уолл отверг эти обвинения, сказав:



«Министерство юстиции и группа генеральных прокуроров штатов подали так ожидаемый антимонопольный иск против Live Nation и Ticketmaster. Это произошло после сильного политического давления на Минюст с целью подачи иска и длительной лоббистской кампании со стороны конкурентов и билетных брокеров, ищущих для себя государственной защиты.



В жалобе — и тем более на пресс-конференции, где она была объявлена, — делается попытка представить Live Nation и Ticketmaster как причину разочарования фанатов в индустрии живых развлечений. В ней в высоких ценах на билеты обвиняются концертные промоутеры и компании по продаже билетов - ни одна из которых не контролирует цены на билеты. При этом игнорируется все, что на самом деле является причиной роста цен на билеты, — от растущих производственных затрат до популярности артистов и круглосуточного онлайн-скальпинга, который выявляет готовность публики платить гораздо больше, чем стоят обычные билеты. Она обвиняет Live Nation и Ticketmaster в высоких сборах за обслуживание, но игнорирует тот факт, что Ticketmaster оставляет себе лишь скромную часть этих сборов. На самом деле, первичная продажа билетов является одним из наименее затратных видов цифровой дистрибуции в экономике.



Утверждение о том, что Live Nation и Ticketmaster обладают монопольной властью, также абсурдно. Определяющим признаком монополиста является монопольная прибыль, получаемая за счет монопольного ценообразования. Live Nation никоим образом не подходит под этот профиль. Стоимость услуг в Ticketmaster не выше, чем в других местах, а зачастую и ниже. И даже с учетом спонсорства, рекламного бизнеса, который помогает удерживать цены на билеты на низком уровне, общая маржа чистой прибыли компании находится на низком уровне среди прибыльных компаний S&P 500.



Линии тренда подтверждают отсутствие у Live Nation рыночной власти. Каждый год конкуренция в отрасли приводит к тому, что Live Nation получает все меньше прибыли как от продвижения концертов, так и от продажи билетов. Компания прибыльна и развивается, потому что помогает развитию индустрии, а не потому, что обладает рыночной властью.



В ходе наших обсуждений с фронт-офисом Минюста было очевидно, что они просто не хотят верить цифрам. Данные слишком сильно противоречили их предубеждению, что Live Nation принадлежит к числу других "технологических монополистов", против которых они выступали.



Также очевидно, что мы стали еще одной жертвой решения нынешней администрации передать антимонопольное право в руки популистского движения, которое просто отвергает то, как работает антимонопольное законодательство. Некоторые называют это "антимонополизмом", но на самом деле это просто антибизнес. Главный постулат этих популистов заключается в том, что антимонопольная служба должна бороться с компаниями, которые выросли настолько, что каким-то туманным образом "доминируют" на рынках — даже если они достигли своего размера благодаря успеху на рынке, а не практике, которая вредит потребителям, что и является основной задачей антимонопольного законодательства. Доминирующие компании-платформы", по мнению авторов этой статьи, просто не должны допускать вертикальной интеграции в большинстве случаев, в том числе по причинам, явно не связанным с антимонопольным законодательством, например, из-за предполагаемого "конфликта интересов".



Нет никаких правовых оснований для возражений против вертикальной интеграции на этих основаниях. Антимонопольное законодательство рассматривает вертикальную интеграцию как проконкурентную в большинстве случаев. Как говорится в ведущем антимонопольном трактате, "вертикальная интеграция распространена повсеместно, и... [в] подавляющем большинстве случаев она не влечет за собой никаких антиконкурентных последствий. И, что очень важно, Live Nation может предложить и уже предложила поклонникам, артистам, концертным площадкам и остальным участникам экосистемы представлений лучшие цены и лучшие услуги, чем те, которые они получили бы, если бы эти взаимодополняющие бизнесы были разделены. В частности, Ticketmaster под контролем Live Nation стал гораздо лучше, более ориентированным на артистов и фанатов бизнесом, чем когда-либо был самостоятельной компанией. Но Минюст видит все иначе. Они рефлекторно настроены против вертикальной интеграции.



Администрация Обамы смотрела на это по-другому. Она разрешила слияние Live Nation и Ticketmaster и, отстаивая эту позицию, признала, что не было никаких юридических оснований оспаривать вертикальные аспекты слияния - в частности, разрешение крупному концертному промоутеру объединиться с крупной компанией по продаже билетов. В одном из заявлений компания заявила, что "решила, что не сможет доказать, что вертикальная интеграция в результате слияния нанесет значительный ущерб конкуренции на рынке концертного промоушена. Сегодня нет никаких фактических оснований для того, чтобы сделать обратный вывод. Мир стал лучше благодаря этому слиянию, а не хуже».



В иске Министерства юстиции не уточняется, как должна быть разделена компания и насколько больше поклонники заплатили за билеты в совокупности из-за предполагаемого монополистического поведения.







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