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Умер вокалист CRAZY TOWN



Вокалист CRAZY TOWN Шифти Шеллшок скончался в возрасте 49 лет. Его тело было обнаружено дома 24 июня, причина смерти не объявлена.



Коллектив прославился хитом "Butterfly", выпущенном в 1999 году и занявшим первую строчку Billboard Hot 100.



Сет Бинзер (это его настоящее имя) долгое время боролся с наркоманией и участвовал в различных реалити-шоу, посвященных его попыткам побороть зависимость, включая "Celebrity Rehab" и "Sober House". В 2012 году он попал в больницу после потери сознания и впал в кому, после чего пришел в себя. Два года назад он был арестован за вождение в нетрезвом виде.







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