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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 50
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Умер вокалист CRAZY TOWN



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Вокалист CRAZY TOWN Шифти Шеллшок скончался в возрасте 49 лет. Его тело было обнаружено дома 24 июня, причина смерти не объявлена.

Коллектив прославился хитом "Butterfly", выпущенном в 1999 году и занявшим первую строчку Billboard Hot 100.

Сет Бинзер (это его настоящее имя) долгое время боролся с наркоманией и участвовал в различных реалити-шоу, посвященных его попыткам побороть зависимость, включая "Celebrity Rehab" и "Sober House". В 2012 году он попал в больницу после потери сознания и впал в кому, после чего пришел в себя. Два года назад он был арестован за вождение в нетрезвом виде.




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