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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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В честь Стива Альбини назвали улицу



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В честь Стива Альбини в его родном городе Чикаго появилась улица.

Благодаря постановлению, принятому депутатом горсовета Карлосом Рамиресом-Розой, квартал 2600-2700 Западной Белмонт-авеню в Авондейле, между Северной Рокуэлл-авеню и Северной Калифорния-авеню, будет официально назван «Улицей Стива Альбини». Неслучайно на этом участке находится студия звукозаписи Electrical Audio, основанная легендарным продюсером и звукорежиссером в 1997 году.






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