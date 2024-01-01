В честь Стива Альбини назвали улицу

В честь Стива Альбини в его родном городе Чикаго появилась улица.
Благодаря постановлению, принятому депутатом горсовета Карлосом Рамиресом-Розой, квартал 2600-2700 Западной Белмонт-авеню в Авондейле, между Северной Рокуэлл-авеню и Северной Калифорния-авеню, будет официально назван «Улицей Стива Альбини». Неслучайно на этом участке находится студия звукозаписи Electrical Audio, основанная легендарным продюсером и звукорежиссером в 1997 году.
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