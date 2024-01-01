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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*Новая песня OPETH 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Продолжение Heavy Trip выйдет осенью



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По сообщению Variety, Doppelgänger Releasing, подразделение Music Box Films будут заниматься прокатом сиквела "Heavy Trip" о группе IMPALED REKTUM, стартующем в ноябре.

Авторы сценария и режиссеры Juuso Laatio и Jukka Vidgren: «Если мир и нуждается в чем-то, так это в хороших фильмах о чуваках, играющих симфонический постапокалиптический оленедробильный христоубийственный экстремальный воинственный языческий фенноскандинавский металл. Мы очень рады представить "Heavier Trip" зрителям в Северной Америке и наделать много шума с выходом сиквела!»

Глава Charades Pierre Mazars: «Очень приятно осознавать, что " Heavier Trip" будет распространяться в США. Эклектичная программа Music Box Films и Doppelgänger Releasing, охватывающая как требовательное артхаусное кино, так и мейнстримовые комедии, не оставляет сомнений в их способности привлечь зрителей в кинотеатры. Как фанат металла, я счастлив до невозможности».




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