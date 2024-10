все новости группы











Умер автор песен BON JOVI, DORO, ALICE COOPER



Джек Понти, американский музыкант, автор песен, менеджер и продюсер, скончался в возрасте 66 лет. Он играл на гитаре в группе THE REST, в состав которой также входил молодой Jon Bon Jovi.



Понти много песен написал в 80-е и 90-е, среди которых были Bon Jovi ("Shot Through the Heart"), Keel ("Somebody's Waiting"), Bonfire ("Sweet Obsession", "Hard On Me"), Babylon A.D. ("The Kid Goes Wild"), Baton Rouge ("The Price of Love"), Alice Cooper ("Hey Stoopid", "Love's A Loaded Gun"), Doro ("Enough For You", "Bad Blood", "Last Day Of My Life", "Ceremony", "In Freiheit Stirbt Mein Herz"), Eric Gales Band ("Paralyzed") и этот список далеко не полон.



Он также продюсировал альбомы Baton Rouge, Doro, Kittie, Otep и многих других.







