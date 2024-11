все новости группы











Умер Куинси Джонс



Associated Press сообщает, что Куинси Джонс, мультиталантливый музыкальный титан, чье огромное наследие простиралось от продюсирования исторического альбома Майкла Джексона Thriller до написания отмеченных наградами партитур для фильмов и телевидения и сотрудничества с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом и сотнями других музыкантов, умер в возрасте 91 года.



По словам Арнольда Робинсона, представителя Джонса, он умер в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи. В конце этого месяца Джонс должен был получить почетный «Оскар».



«Сегодня вечером, полным печали, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — говорится в заявлении семьи. «И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он».



Джонс прошел путь от банд на южной окраине Чикаго до самых вершин шоу-бизнеса, став одним из первых чернокожих менеджеров, процветающих в Голливуде, и собрав необыкновенный музыкальный каталог, включающий некоторые из самых ярких фрагментов американского песенного искусства. На протяжении многих лет вряд ли можно было найти меломана, не владеющего хотя бы одной пластинкой с его именем, или лидера в индустрии развлечений и за ее пределами, который не был бы с ним как-то связан.



Джонс составлял компанию президентам и иностранным лидерам, кинозвездам и музыкантам, филантропам и бизнесменам. Он гастролировал с Каунтом Бэйси и Лайонелом Хэмптоном, аранжировал пластинки Синатры и Эллы Фицджеральд, написал саундтреки к фильмам «Корни» и «В разгар ночи», организовал первое празднование инаугурации президента Билла Клинтона и курировал запись песни «We Are the World», благотворительной пластинки 1985 года для помощи голодающим в Африке.



Лайонел Ричи, который был соавтором песни «We Are the World» и одним из исполнителей, назвал Джонса «мастером оркестровки».



В карьере, которая началась, когда пластинки еще крутились на 78 оборотах в минуту, высшая награда, вероятно, достанется его совместным с Джексоном работам: Off The Wall, Thriller и Bad были альбомами, практически универсальными по своему стилю и привлекательности. Многогранность и воображение Джонса помогли запустить взрывные таланты Джексона, когда он превратился из ребенка-звезды в «короля поп-музыки». В таких классических композициях, как «Billie Jean» и «Don't Stop 'Til You Get Enough», Джонс и Джексон создали глобальный звуковой ландшафт из диско, фанка, рока, поп-музыки, R&B, джаза и африканских мелодий. Для « Thriller» некоторые из самых запоминающихся элементов были сделаны Джонсом, который пригласил Эдди Ван Халена для гитарного соло в «Beat It» и пригласил Винсента Прайса для жуткого голоса за кадром в заглавной композиции.



Только в 1983 году альбом «Thriller» разошелся тиражом более 20 миллионов экземпляров и по праву считается одним из самых продаваемых альбомом всех времен.











