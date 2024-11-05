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Умер Куинси Джонс



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Associated Press сообщает, что Куинси Джонс, мультиталантливый музыкальный титан, чье огромное наследие простиралось от продюсирования исторического альбома Майкла Джексона Thriller до написания отмеченных наградами партитур для фильмов и телевидения и сотрудничества с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом и сотнями других музыкантов, умер в возрасте 91 года.

По словам Арнольда Робинсона, представителя Джонса, он умер в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи. В конце этого месяца Джонс должен был получить почетный «Оскар».

«Сегодня вечером, полным печали, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — говорится в заявлении семьи. «И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он».

Джонс прошел путь от банд на южной окраине Чикаго до самых вершин шоу-бизнеса, став одним из первых чернокожих менеджеров, процветающих в Голливуде, и собрав необыкновенный музыкальный каталог, включающий некоторые из самых ярких фрагментов американского песенного искусства. На протяжении многих лет вряд ли можно было найти меломана, не владеющего хотя бы одной пластинкой с его именем, или лидера в индустрии развлечений и за ее пределами, который не был бы с ним как-то связан.

Джонс составлял компанию президентам и иностранным лидерам, кинозвездам и музыкантам, филантропам и бизнесменам. Он гастролировал с Каунтом Бэйси и Лайонелом Хэмптоном, аранжировал пластинки Синатры и Эллы Фицджеральд, написал саундтреки к фильмам «Корни» и «В разгар ночи», организовал первое празднование инаугурации президента Билла Клинтона и курировал запись песни «We Are the World», благотворительной пластинки 1985 года для помощи голодающим в Африке.

Лайонел Ричи, который был соавтором песни «We Are the World» и одним из исполнителей, назвал Джонса «мастером оркестровки».

В карьере, которая началась, когда пластинки еще крутились на 78 оборотах в минуту, высшая награда, вероятно, достанется его совместным с Джексоном работам: Off The Wall, Thriller и Bad были альбомами, практически универсальными по своему стилю и привлекательности. Многогранность и воображение Джонса помогли запустить взрывные таланты Джексона, когда он превратился из ребенка-звезды в «короля поп-музыки». В таких классических композициях, как «Billie Jean» и «Don't Stop 'Til You Get Enough», Джонс и Джексон создали глобальный звуковой ландшафт из диско, фанка, рока, поп-музыки, R&B, джаза и африканских мелодий. Для « Thriller» некоторые из самых запоминающихся элементов были сделаны Джонсом, который пригласил Эдди Ван Халена для гитарного соло в «Beat It» и пригласил Винсента Прайса для жуткого голоса за кадром в заглавной композиции.

Только в 1983 году альбом «Thriller» разошелся тиражом более 20 миллионов экземпляров и по праву считается одним из самых продаваемых альбомом всех времен.

Legendary Producer QUINCY JONES Dead At 91




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5 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Крутой дядька, долгая творческая жизнь.
5 ноя 2024
L
L_A
Один из лучших.

просмотров: 215

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