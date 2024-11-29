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У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками?



Сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) и специалисты по импорту, работающие в морском порту Лос-Анджелеса/Лонг-Бич, совместно со специальными агентами расследований национальной безопасности США (HSI), следователями департамента шерифа округа Лос-Анджелес (LASD) и представителями компании Gibson объявили об изъятии более 3 000 поддельных гитар Gibson с предположительной розничной ценой производителя (MSRP), если бы они были подлинными, в размере 18 742 820 долларов США (USD).



Сотрудники CBP в координации со специальными агентами HSI и следователями LASD перехватили подозрительный груз, прибывший в океанских контейнерах из Азии. Центр управления потребительскими товарами и массового мерчандайзинга (CPMM) CBP помог оценить MSRP груза. Компания Gibson подтвердила, что перехваченные гитары действительно являются подделкой, поскольку подлинные гитары Gibson производятся только в США.



«Эти поддельные гитары могут выглядеть и казаться вполне подлинными для ничего не подозревающих потребителей, покупающих их в сторонних онлайн-магазинах, на уличных рынках, у неавторизованных розничных торговцев и при сделках между людьми», — сказала Шерил М. Дэвис, директор отдела таможенного контроля в Лос-Анджелесе. «По мере приближения напряженного сезона праздничных покупок потребители должны обращать внимание на то, где они покупают эти товары и сколько они платят, и если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть».



«Кража интеллектуальной собственности не является преступлением без потерпевших. Жертвами становятся американские потребители, предприятия, владельцы торговых марок и люди, которые производят и продают легальную продукцию. Зачастую незаконные доходы от продажи контрафактной или нелицензионной продукции направляются на поддержку широкого спектра незаконной деятельности», — заявил заместитель специального агента HSI в Лос-Анджелесе Джон Паскукко.



«Контрафактная продукция наносит ущерб законному бизнесу, подрывает доверие потребителей и подрывает репутацию таких культовых брендов, как Gibson. Помимо экономических потерь, контрафактные товары часто не соответствуют стандартам безопасности и качества, что ставит потребителей под угрозу», — отметил лейтенант департамента шерифа округа Лос-Анджелес Уильям Китчин.



«Мы благодарны за ту напряженную работу, которую проводят наши сотрудники УТП США, специальные агенты HSI и следователи департамента шерифа округа Лос-Анджелес, чтобы остановить контрафакт», — добавляет Сезар Гуэйкян, генеральный директор компании Gibson. «Наше партнерство призвано помочь каждому ведомству работать вместе, чтобы защитить потребителей и наших поклонников от введения в заблуждение при покупке подделок».



«Это очень эмоциональное и личное дело для нас не только из-за защиты наших поклонников, но и для всей нашей команды Gibson, включая мастеров на наших фабриках в Нэшвилле, штат Теннесси, и Бозмане, штат Монтана, которые представляют собой поколения американских семей, посвятивших всю свою жизнь ручной работе над инструментами Gibson», — добавляет Бет Хайдт, директор по маркетингу Gibson. «В этом году компания Gibson отмечает 130-летие, и мы гордимся нашим наследием качества и ремесленного искусства, легендарными музыкальными партнерствами с нашими артистами, а также нашими усилиями по продвижению и развитию новых музыкантов, которые продолжают формировать звучание поколений музыкантов и любителей музыки всех жанров».



Контрафактные товары также угрожают здоровью и безопасности покупателей, поскольку они часто изготавливаются из некачественных материалов, производятся в неконтролируемых и антисанитарных условиях и маркируются ложной информацией.



«Контрафактные товары финансируют преступные предприятия, которые занимаются принудительным трудом, контрабандой, наркоторговлей и другой незаконной деятельностью», — говорит Африка Р. Белл, директор порта Лос-Анджелеса/Лонг-Бич. «Фальсификаторы заинтересованы только в получении прибыли - их не волнует благополучие вас и вашей семьи или благополучие нашей экономики».



Чтобы предотвратить импорт незаконных товаров и защитить американских потребителей и бизнес, CBP разработало проактивный, агрессивный и динамичный подход к обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности (ПИС).



В 2023 финансовом году по всей стране УТПК изъяло 19 724 партии товаров, содержащих товары, нарушающие права интеллектуальной собственности (ПИС), что соответствует почти 23 миллионам контрафактных товаров. Общая предложенная производителем розничная цена (MSRP) изъятых товаров, если бы они были подлинными, составила более 2,7 миллиарда долларов США. На долю изъятий контрафактной продукции из Китая и Гонконга пришлось 46%, а стоимость изъятого составяет 84% от общей стоимости изъятого контрафакта.







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