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*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 21
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С Новым Годом!



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Дорогие друзья и соучастники!

Мы пишем что-то подобное уже более 25 лет, а, как некоторые знают, для whiskey это вполне себе серьёзный срок. Сможем ли мы дойти до 30, куда не все whiskey могут, мы не знаем, и, как Вы понимаете, окружающие события оптимизма не добавляют, однако мы всё равно хотим поздравить всех с наступающим Новым годом!

Пусть этот праздник будет наполнен радостью и, конечно же, любимой музыкой. Мы также хотим пожелать, чтобы в новом году вас окружали скорее приятные события, а большая часть планов осуществлялась. Вы же понимаете, что если будет всё хорошо, то дальше будет жить совсем неинтересно? Почему мы упомянули о соучастниках? Просто потому, что Вы помогаете этому сайту оставаться живым, обсуждая новости и делясь, пусть и скудно, своим мнением о каких-то новинках или старинках музыкального рынка.

Так пусть в новом году музыка продолжит звучать в ваших сердцах и будет вдохновлять на новые свершения!

С уважением,
Ваши $$$ые админы!




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

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31 дек 2024
ElectricRetard
С новым годом, ублюдки!
Не сбавляйте накал и в новом году не прибавляйте в адекватности, всех люблю :3
Like!3  Dislike!2
31 дек 2024
Nord61
Всем добротно ужраться, подонки! Я в этот раз решил вином (хер пойми почему). Уже "хороший", но ещё есть, чем догнаться. Завтра будет жбан болеть, похмелюсь коньяком. Гоняю по кругу Painkiller и Master of Puppets. Как-то так.
Like!3
31 дек 2024
gravitgroove
С наступающим! Добра и благополучия!
Like!1
31 дек 2024
Hellg
Ребята, Вы делаете огромную и очень важную работу для ГОРАЗДО большего числа людей, нежели тут пишут в комментариях!
Спасибо Вам за дурацкие заголовки, старый дизайн и "кривые" переводы! Главное, пусть это всё будет. И как можно дольше.

С Новым годом! Счастья, отличного настроения и хорошей музыки всем.
Show must go on
Like!5
31 дек 2024
С
СтаканМарьиванны
Merry crisis and Happy new fear!
Like!2  Dislike!1
31 дек 2024
ChatGPT
желаю, чтобы 2025 год всë-таки переломил этот затянувшийся кризис этого десятилетия!
Like!3
31 дек 2024
Klawd Air
Всех с наступающим! Желаю всего доброго и хорошего вам и вашим близким, а так же не перебрать в рот крепкого.
Like!1
31 дек 2024
C
Cartman
Роб Хэлфорд присоединяется к поздравлением и играет "В лесу родилась елочка" разработанными булками! С новым Годом!
Like!1
31 дек 2024
Gustaff
Спасибо за мой любимый сайт! Всех с наступающим НГ! Я надеюсь, что в новом году Холоп, наконец, воссоединится с этой змеюкой - Таржей и удавит ее на первом же концерте. Да будет всем счастье!
31 дек 2024
Magyar
С наступающим Новым Годом Зеленой Змеюки! А потому желаю всем, чтобы зелени было побольше, а хрени поменьше. Сегодня я сделал исключение и пью ром, а не привычный уже самогон. С новым годом!
31 дек 2024
Mister
С новым годом, любимый сайт!
Желаю долголетия вам, и отличной новой музыке всем нам!
Like!1
31 дек 2024
Damien
Всех местных несносных негодяев, сквернословов и сволочей с наступающим!
Заботливо припасенная бутылочка коньяковского еще не почата, но я уже успел неслабо надраться пивасом. Эх, как бы завтра не выть на луну от головной боли...
Ну, а так всем мира и добра! И, конечно же, как непременно сказал бы Джимми Дворски из фильма "Как разобраться с делами" (одна из лучших ролей Джеймса Белуши), за большие сиськи! :-))))
31 дек 2024
H
HELLECTOR
Пусть 2025 будет....
Пусть просто будет.
Ура!!!
Like!2
31 дек 2024
P
Paffoss
С Новым годом!
31 дек 2024
Rocky Wolfsson
Всех с наступающим, ребята! Путь в Новом году будет то что будет или хотя бы то, что запланировано...)
Like!1
31 дек 2024
rassol
Главное, чтоб не в последний раз!
31 дек 2024
z
zid1994
С Наступающим змеиным новым годом!
Whitesnake в новогоднюю ночь и пусть новый год будет лучше во всех смыслах и пониманиях.
Happy metal year! Yeaaaaaa? 🎄

просмотров: 566

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