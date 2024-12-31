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С Новым Годом!



Дорогие друзья и соучастники!



Мы пишем что-то подобное уже более 25 лет, а, как некоторые знают, для whiskey это вполне себе серьёзный срок. Сможем ли мы дойти до 30, куда не все whiskey могут, мы не знаем, и, как Вы понимаете, окружающие события оптимизма не добавляют, однако мы всё равно хотим поздравить всех с наступающим Новым годом!



Пусть этот праздник будет наполнен радостью и, конечно же, любимой музыкой. Мы также хотим пожелать, чтобы в новом году вас окружали скорее приятные события, а большая часть планов осуществлялась. Вы же понимаете, что если будет всё хорошо, то дальше будет жить совсем неинтересно? Почему мы упомянули о соучастниках? Просто потому, что Вы помогаете этому сайту оставаться живым, обсуждая новости и делясь, пусть и скудно, своим мнением о каких-то новинках или старинках музыкального рынка.



Так пусть в новом году музыка продолжит звучать в ваших сердцах и будет вдохновлять на новые свершения!



С уважением,

Ваши $$$ые админы!







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