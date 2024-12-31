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сегодня
С Новым Годом!
Дорогие друзья и соучастники!
Мы пишем что-то подобное уже более 25 лет, а, как некоторые знают, для whiskey это вполне себе серьёзный срок. Сможем ли мы дойти до 30, куда не все whiskey могут, мы не знаем, и, как Вы понимаете, окружающие события оптимизма не добавляют, однако мы всё равно хотим поздравить всех с наступающим Новым годом!
Пусть этот праздник будет наполнен радостью и, конечно же, любимой музыкой. Мы также хотим пожелать, чтобы в новом году вас окружали скорее приятные события, а большая часть планов осуществлялась. Вы же понимаете, что если будет всё хорошо, то дальше будет жить совсем неинтересно? Почему мы упомянули о соучастниках? Просто потому, что Вы помогаете этому сайту оставаться живым, обсуждая новости и делясь, пусть и скудно, своим мнением о каких-то новинках или старинках музыкального рынка.
Так пусть в новом году музыка продолжит звучать в ваших сердцах и будет вдохновлять на новые свершения!
С уважением,
Ваши $$$ые админы!
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Не сбавляйте накал и в новом году не прибавляйте в адекватности, всех люблю :3
Спасибо Вам за дурацкие заголовки, старый дизайн и "кривые" переводы! Главное, пусть это всё будет. И как можно дольше.
С Новым годом! Счастья, отличного настроения и хорошей музыки всем.
Show must go on
Желаю долголетия вам, и отличной новой музыке всем нам!
Заботливо припасенная бутылочка коньяковского еще не почата, но я уже успел неслабо надраться пивасом. Эх, как бы завтра не выть на луну от головной боли...
Ну, а так всем мира и добра! И, конечно же, как непременно сказал бы Джимми Дворски из фильма "Как разобраться с делами" (одна из лучших ролей Джеймса Белуши), за большие сиськи! :-))))
Пусть просто будет.
Ура!!!
Whitesnake в новогоднюю ночь и пусть новый год будет лучше во всех смыслах и пониманиях.
Happy metal year! Yeaaaaaa? 🎄