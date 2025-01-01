все новости группы











сегодня



Умер основатель SPV



Основатель SPV и управляющий директор MIG Music, Мартин Шютц, скончался третьего января в возрасте 74 лет после долгой и продолжительной болезни.



Манфред был движущей силой музыкальной индустрии. Основав компанию SPV в 1984 году, он создал платформу, которая позволила независимым артистам и лейблам получить мировое признание. SPV стала одной из самых значительных организаций в секторе независимых лейблов, особенно в рок-, метал- и электронной сценах, и на протяжении многих лет была крупнейшим независимым музыкальным дистрибьютором в Европе.



После ухода из SPV Манфред основал компанию MIG Music, где посвятил себя сохранению музыкальных сокровищ от забвения. Благодаря его огромным музыкальным знаниям было выпущено множество замечательных релизов.



MIG Music: «Мы часто получали письма от поклонников, в которых они выражали свою благодарность за работу MIG Music.



Манфред был не только энтузиастом музыки и бизнесменом, но и душевным и открытым человеком. Дверь его офиса всегда была распахнута, и у него обязательно находилось время, чтобы выслушать своих сотрудников.



Нам будет очень не хватать Манфреда. Мы теряем не только босса, но и, прежде всего, близкого друга.



Мы полностью согласны со словами Эки Штига, друга и соратника, которые он привел в своем воспоминании: «С Манфредом мы теряем босса лейбла «старой школы» со всеми его причудами и эксцентричностью, а также истинного ценителя и фаната».



MIG Music продолжит свою деятельность под руководством Tanja Michaelis и Volker Pape.



В январе 1984 года сублейбл SPV Steamhammer, названный в честь любимой группы Шютца, выпустил свою первую собственную продукцию - альбом «Common Times Heroes» местной группы HARDWARE. Всего через несколько лет лейбл, на котором появились такие группы, как SODOM, DESTRUCTION, ASSASSIN и IRON ANGEL, процветал как на национальном, так и на международном уровне. В то время Steamhammer также лицензировал таких исполнителей, как METAL CHURCH, TROUBLE, LÄÄZ ROCKIT и LEATHERWOLF.



В последующие десятилетия под эгидой Steamhammer несколько поколений талантливых групп и артистов, таких как Axel Rudi Pell, STEELER и ZED YAGO, превратились в успешных на мировом уровне исполнителей. В 1990-х годах Steamhammer стал домом для многих международных икон, таких как MOTÖRHEAD, DIO, JUDAS PRIEST, SAXON, LYNYRD SKYNYRD и MOLLY HATCHET. В новом тысячелетии последовали дополнительные глобально успешные релизы WHITESNAKE, ALICE COOPER, HELLOWEEN, KREATOR, GAMMA RAY, KAMELOT и Doro.







+0 -2



просмотров: 269

