все новости группы











сегодня



LIVE NATION и CREW NATION выделяют миллион на пострадавших от пожаров



Глобальный фонд помощи Crew Nation выделяет 1 миллион долларов на помощь музыкантам, съемочным группам и работникам индустрии живой музыки, пострадавшим от недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Основанный Live Nation Entertainment в 2020 году, Crew Nation занимается оказанием помощи тем представителям музыкального сообщества, которые сталкиваются с непредвиденными трудностями.



В ответ на опустошительные лесные пожары в округе Лос-Анджелес, которые являются одним из крупнейших стихийных бедствий в истории США, Crew Nation открыла прием заявок на гранты до 5 000 долларов для людей, работающих в индустрии и столкнувшихся с расходами на перемещение в связи с обязательной эвакуацией, ущербом или потерями. Желающие получить поддержку могут подать заявку на гранты фонда Crew Nation здесь.



«В Лос-Анджелесе проживает множество людей, которые помогают делать живую музыку возможной, и Crew Nation продолжает выполнять свою основную миссию -—помогать этому трудолюбивому сообществу в непредвиденных трудностях», —заявил Майкл Рапино, президент и генеральный директор Live Nation Entertainment.



Отдельно от Crew Nation компания Live Nation оказывает прямую помощь пострадавшим сотрудникам своей штаб-квартиры в Лос-Анджелесе в рамках программы «Забота о нас самих». Кроме того, компания участвует в организации и продвижении благотворительного концерта FireAid, который состоится в четверг, 30 января, и поможет восстановить общины и поддержать усилия по предотвращению пожаров в Южной Калифорнии.



Программа Crew Nation была создана, когда шоу были приостановлены во время пандемии, и помогла оказать помощь более чем 16 000 работников по всему миру благодаря взносу в 10 миллионов долларов от Live Nation, дополненному 8 миллионами долларов от артистов, поклонников и партнеров по индустрии. Пока живая музыка восстанавливается, Фонд продолжает оказывать поддержку, включая недавнее обещание в размере 5 миллионов долларов в рамках программы On The Road Again.







+1 -0



просмотров: 106