×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
38
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC
29
MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил...
29
Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара
23
PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE
22
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON
21
Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
38
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC
29
все новости группы
Destinity
Франция
Black Metal
Death Metal
Thrash Metal
http://www.destinity.net
Myspace:
http://www.myspace.com/destinity
VK.com:
https://www.instagram.com/destinity_band
Facebook:
https://www.facebook.com/destinityofficial
21 янв 2025
:
Видео с текстом от DESTINITY
11 дек 2013
:
DESTINITY нашли нового вокалиста
16 май 2013
:
Из DESTINITY ушел вокалист
7 дек 2012
:
Новое видео DESTINITY
26 окт 2012
:
Семплы новых песен DESTINITY
17 окт 2012
:
Новая песня DESTINITY
17 сен 2012
:
Трейлер нового альбома DESTINITY
28 июл 2012
:
DESTINITY пишут новый альбом
11 янв 2010
:
Трек-лист и обложка нового альбома DESTINITY
сегодня
Видео с текстом от DESTINITY
DESTINITY опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Dying Light, который включен в выходящий 11 апреля альбом "ASCENSION".
http://www.destinity.net
+0
-0
(
4
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
21 янв 2025
Starbreaker
В Сайлент Хилле был пирамидоголовый, а тут диджипакоголовый.
21 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker
,
я недавно прошел первый Сайлент Хилл, наконец-то, первый раз в жизни!
сел в неё играть ещё в 9 лет, была пиратка с ужасным переводом на первой Playstation, я даже до школы тогда не дошел
а сейчас, спустя 20 с лишним лет, прошел и очень рад - замечательная игра, в очереди на прохождение все остальные части от Team Silent
играл когда-то в Homecoming, но от гайдзинов совсем не то
21 янв 2025
Starbreaker
Вашингтон Ирвинг
,
в 9 лет я бы, наверное, обкакался в такое играть!
К счастью, он вышел когда мне было уже пятнадцать. И по-моему как раз в вышеупомянутой школе я почти обкакался всё равно.
Но игра да, замечательная, спору нет. Одна из лучших в серии.
Самая лучшая, на мой взгляд - вторая. Там как раз и появились пирамиды.
21 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker
,
я у второй послушал саундтрек, очень красивый
ещё слушал саундтрек четвертой, там была очень красивая песня Room of Angels
просмотров: 148
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
сел в неё играть ещё в 9 лет, была пиратка с ужасным переводом на первой Playstation, я даже до школы тогда не дошел
а сейчас, спустя 20 с лишним лет, прошел и очень рад - замечательная игра, в очереди на прохождение все остальные части от Team Silent
играл когда-то в Homecoming, но от гайдзинов совсем не то
К счастью, он вышел когда мне было уже пятнадцать. И по-моему как раз в вышеупомянутой школе я почти обкакался всё равно.
Но игра да, замечательная, спору нет. Одна из лучших в серии.
Самая лучшая, на мой взгляд - вторая. Там как раз и появились пирамиды.
ещё слушал саундтрек четвертой, там была очень красивая песня Room of Angels