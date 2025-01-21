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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 29
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Видео с текстом от DESTINITY



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DESTINITY опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Dying Light, который включен в выходящий 11 апреля альбом "ASCENSION".




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21 янв 2025
Starbreaker
В Сайлент Хилле был пирамидоголовый, а тут диджипакоголовый.
21 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker, я недавно прошел первый Сайлент Хилл, наконец-то, первый раз в жизни!
сел в неё играть ещё в 9 лет, была пиратка с ужасным переводом на первой Playstation, я даже до школы тогда не дошел
а сейчас, спустя 20 с лишним лет, прошел и очень рад - замечательная игра, в очереди на прохождение все остальные части от Team Silent
играл когда-то в Homecoming, но от гайдзинов совсем не то
21 янв 2025
Starbreaker
Вашингтон Ирвинг, в 9 лет я бы, наверное, обкакался в такое играть!
К счастью, он вышел когда мне было уже пятнадцать. И по-моему как раз в вышеупомянутой школе я почти обкакался всё равно.
Но игра да, замечательная, спору нет. Одна из лучших в серии.
Самая лучшая, на мой взгляд - вторая. Там как раз и появились пирамиды.
21 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker, я у второй послушал саундтрек, очень красивый
ещё слушал саундтрек четвертой, там была очень красивая песня Room of Angels

просмотров: 148

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