Участники THE NATIVE HOWL в ANCIENT CHAOS



“Vulture’s Eye”, официальное видео с текстом от ANCIENT CHAOS, основанного двумя участниками THE NATIVE HOWL, басистом Markом Chandlerом и барабанщиком Zachом Bollingом, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР Ancient Chaos, релиз которого намечен на 28 марта:



Cosmos Awaken

Vulture’s Eye

The Long Walk

Shock Therapy

Papa Legba

Mother Confessor







