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INFINITE REALITY купили NAPSTER за 207 миллионов



Infinite Reality™ (iR), инновационная компания, создающая новое поколение цифровых медиа и электронной коммерции с помощью дополненной реальности (XR), искусственного интеллекта (AI) и других технологий погружения, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении культового музыкального онлайн-бренда Napster за 207 миллионов долларов.



Napster, полностью лицензированный независимый музыкальный сервис, предоставляет более 110 миллионов высококачественных треков от лучших мировых исполнителей своим постоянным подписчикам по всему миру. За последние два десятилетия Napster выплатил более 1 миллиарда долларов артистам и авторам песен по всему миру, став краеугольным камнем индустрии потокового воспроизведения музыки и самым долго действующим цифровым музыкальным сервисом. Infinite Reality планирует превратить Napster из потокового сервиса в социальную и интерактивную музыкальную платформу, используя свои иммерсивные технологии и сеть аудитории, состоящую из поклонников цифровых технологий. В их число входят миллионы людей, участвующих в развлекательных активах iR, таких как Лига гонок на дронах (DRL) и ведущие эспортивные организации, соревнующиеся в таких играх, как Call of Duty и League of Legends.



Обновленный Napster будет отличаться от конкурентов, выступая в качестве социальной музыкальной платформы, которая ставит во главу угла активное вовлечение фанатов, а не пассивное прослушивание, позволяя артистам общаться со своими поклонниками, владеть ими и монетизировать отношения с ними. Благодаря этому приобретению Napster и Infinite Reality планируют предложить артистам инструменты для:



- Создание брендированных 3D-виртуальных пространств, где фанаты могут наслаждаться виртуальными концертами, вечеринками социального прослушивания и другими захватывающими и основанными на взаимодействии с сообществом событиями

- Продажа физических и виртуальных товаров, эксклюзивного цифрового контента и билетов на мероприятия

- Использование службы поддержки клиентов, продаж и агентов по управлению сообществами на основе искусственного интеллекта для большей персонализации

- Доступ к расширенным аналитическим панелям для понимания поведения фанатов

- Интеграция геймификации для повышения вовлеченности и лояльности фанатов

- Использование сети аудитории iR, включая DRL и ведущие команды esports, для беспрепятственного перекрестного продвижения и объединения сообществ фанатов

- Предложение брендам инновационного спонсорства, которое свяжет их с миллионами молодых, пользующихся цифровыми услугами людей



«Приобретая Napster, мы прокладываем путь к светлому будущему для артистов, поклонников и музыкальной индустрии в целом», — сказал Джон Акунто, соучредитель и генеральный директор Infinite Reality. «Этот стратегический шаг соответствует видению Infinite Reality, которое заключается в том, чтобы возглавить переход интернет-индустрии от плоского 2D-кликабельного веба к разговорному 3D, предоставляя всем авторам современные инструменты для лучшего вовлечения, монетизации и измерения своей аудитории. Я твердо убежден, что отношения между артистами и поклонниками эволюционируют: поклонники жаждут гиперперсонализированного, конфиденциального доступа к своим любимым артистам, а артисты ищут инновационные способы углубить связь с поклонниками и получить новые потоки доходов. Мы создаем идеальную музыкальную платформу, на которой артисты смогут процветать в условиях новой волны цифровых преобразований».



В рамках этого приобретения генеральный директор Napster Йон Влассопулос останется на посту генерального директора Napster и возьмет на себя более широкую роль в iR по всему миру. Назначенный генеральным директором Napster в 2022 году, Влассопулос руководил реструктуризацией компании и возглавил ее развитие в новых сферах бизнеса, внедряя инновации в области взаимодействия артистов с поклонниками и иммерсивного музыкального опыта нового поколения. Ранее он занимал должность вице-президента и руководителя глобального музыкального направления в компании Roblox, где стал инициатором создания иммерсивного опыта для ведущих артистов и брендов, который охватил более 100 миллионов поклонников и принес десятки миллионов долларов чистого нового дохода для музыкальной индустрии. Влассопулос начал свою карьеру в качестве руководителя в BMG и инвестировал в первоначальный Napster, когда работал в Bertelsmann. Опытный предприниматель, руководитель и инвестор, он обладает богатым опытом создания первых в индустрии проектов, которые находятся на пересечении технологий, музыки, игр, развлечений и маркетинга.



«Napster произвел революцию в цифровой музыке в девяностые годы, и теперь, с Infinite Reality, мы готовы сделать это снова. Интернет эволюционировал от настольного к мобильному, от мобильного к социальному, и теперь мы вступаем в эру погружения. А вот потоковое воспроизведение музыки осталось практически неизменным. Пришло время заново представить себе, что возможно», — сказал Джон Влассопулос, генеральный директор Napster. Представьте, что вы заходите на виртуальную площадку, чтобы посмотреть эксклюзивное шоу с друзьями, пообщаться с любимым артистом в его собственной виртуальной тусовке, когда он выпускает свой новый сингл, и иметь возможность напрямую купить его эксклюзивные цифровые и физические товары. Благодаря опыту Infinite Reality в области иммерсивных 3D-технологий мы превратим Napster в платформу нового поколения, где поклонники не просто слушают музыку — они воспринимают ее совершенно по-новому. Это не просто новая глава для Napster, это начало более интерактивного и социального музыкального опыта для следующей эры Интернета».



«Мы очень рады, что Napster теперь станет частью Infinite Reality, утвердив новую парадигму для музыки и медиа», — сказал Стив Кокинос, соучредитель Algorand и председатель совета директоров Napster. «Мы всегда верили в то, что Джон, благодаря своему давнему видению и опыту работы в Roblox, считает, что следующий рубеж цифровой музыки и общения с поклонниками будет более захватывающим, более социальным и более доступным для совершения покупок. Не терпится увидеть, что они создадут вместе!»



«Когда мы думаем о том, как возглавить переход от 2D-веба к 3D-вебу, ни одно сообщество не играет более важной роли, чем творцы, которые всегда находятся на передовой, используя инновации для самовыражения и разрушения унаследованных систем», — сказал Амиш Шах, директор по бизнесу Infinite Reality. «Долговечность бренда Napster свидетельствует о его стойкости, и для нас большая честь использовать его новаторский дух и непревзойденный опыт в музыкальной индустрии. Мы не можем придумать лучшего применения для нашей технологии, чем передача ее в руки музыкальных исполнителей, которые постоянно расширяют границы возможного».





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