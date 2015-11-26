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*Arida Vortex*



17 июл 2020 : 		 Онлайн-концерт ARIDA VORTEX

3 май 2020 : 		 Новый альбом ARIDA VORTEX доступен для прослушивания

15 дек 2017 : 		 ARIDA VORTEX нашла вокалиста

12 апр 2017 : 		 Из ARIDA VORTEX ушел вокалист

30 ноя 2016 : 		 Вышел новый альбом ARIDA VORTEX

18 мар 2015 : 		 Вышел новый альбом ARIDA VORTEX

3 июн 2013 : 		 Новое видео ARIDA VORTEX

24 май 2013 : 		 Новая песня ARIDA VORTEX

23 май 2013 : 		 Новые песни ARIDA VORTEX

22 май 2013 : 		 Новая песня ARIDA VORTEX

30 сен 2011 : 		 Новый альбом ARIDA VORTEX доступен для скачивания

16 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARIDA VORTEX

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Онлайн-концерт ARIDA VORTEX


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Одна из самых известных и авторитетных российских метал-групп ARIDA VORTEX сыграет эксклюзивный онлайн-концерт 25 июля 2020 в 19:00 по Московскому времени. В ходе онлайн концерта ARIDA VORTEX представит свежий альбом "Riders of steel" и ответит на вопросы поклонников со всей планеты. Коллектив долгое время является флагманом англоязычного Heavy/Power/Speed Metal в России, с легкостью входя в десятку лучших на Wacken Metal Battle 2020 по результатам голосования поклонников со всей страны.

Онлайн-концерт ARIDA VORTEX пройдет на платформе UNIVERSE SHOW, где также можно приобрести билеты заранее или в день трансляции.




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