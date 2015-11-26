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Онлайн-концерт ARIDA VORTEX





Одна из самых известных и авторитетных российских метал-групп ARIDA VORTEX сыграет эксклюзивный онлайн-концерт 25 июля 2020 в 19:00 по Московскому времени. В ходе онлайн концерта ARIDA VORTEX представит свежий альбом "Riders of steel" и ответит на вопросы поклонников со всей планеты. Коллектив долгое время является флагманом англоязычного Heavy/Power/Speed Metal в России, с легкостью входя в десятку лучших на Wacken Metal Battle 2020 по результатам голосования поклонников со всей страны.



Онлайн-концерт ARIDA VORTEX пройдет на платформе UNIVERSE SHOW, где также можно приобрести билеты заранее или в день трансляции.







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