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*Psilocybe Larvae*



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7 июн 2013 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

15 окт 2012 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

20 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PSILOCYBE LARVAE

28 апр 2009 : 		 PSILOCYBE LARVAE : мировой релиз альбома "Non-existence" и первый европейский тур

30 янв 2008 : 		 PSILOCYBE LARVAE : новый альбом "Non-Existence" уже в продаже

26 янв 2007 : 		 PSILOCYBE LARVAE записали новый альбом

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|||| 19 ноя 2021

Новое видео PSILOCYBE LARVAE


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Inner Darkness, новое видео PSILOCYBE LARVAE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Where Silence Dwells”. При оформлении альбома были использованы работы испанского фотографа Paco Garzón. Запись проходила в различных студиях Санкт-Петербурга под руководством Дениса Лукьянова, сведением занимался Дмитрий Васильев в Москве, а мастеринг был выполнен известным инженером Thomas Eberger в Stockholm Mastering. В записи приняли участие гостевые музыканты: Alexey Lexx (Zero Cold, ex- Vergeltung) - сэмплы, Анастасия Скворцова (Nebulae Come Sweet) - виолончель, Мария Лебедева (Troll Bends Fir) - скрипка, Алексей Курасов (Theodor Bastard) – перкуссия.

Трек-лист:

1. THE FLAME OF DYING LIFE
2. RUN TO NOWHERE
3. GHOST IN THE ROOM
4. INNER DARKNESS
5. DEAD DREAMS
6. SORVALI CEMETERY
7. SILENT SPHINX
8. THE FALL OF ICARUS
9. ENCOUNTER WITH NOTHINGNESS
10. WHERE SILENCE DWELLS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


19 ноя 2021, 22:21		+ за упорство и верность себе наверное.
Сложно.... и многие не смогли бы работать чисто для себя....сочиняя музыку многие годы без коммерческого успеха. поддерживаю


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