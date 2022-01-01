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Новое видео группы ЛЁДЪ



В июле 2020 года группа Лёдъ выступила с необычным акустическим концертом в Смоленской области, на всемирно известных Гнёздовских курганах.



Концерт состоялся по инициативе археологической экспедиции МГУ им. Ломоносова, Исторического музея (ГИМ) и музея «Гнёздово», и стал частью большого проекта по актуализации уникального историко-культурного наследия Гнёздова, крупнейшего некрополя «эпохи викингов» в мире.







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