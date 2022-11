сегодня



Новый альбом ULTAR доступен для прослушивания



Новый альбом группы ULTAR под названием "At the Gates of Dusk" доступен для прослушивания ниже.



Пришло время глубоко погрузиться в тревожную тьму потустороннего мира. Этот таинственный и зловещий трибьют величайшему писателю ужасов и визионеру 20-го века Говарду Филлипсу Лавкрафту, который проникнет в ваши сны и заставит вас усомниться в разумности существования. http://www.ultar.bandcamp.com







+0 -0



просмотров: 273