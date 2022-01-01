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Psilocybe Larvae

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16 дек 2022 : 		 Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE

21 дек 2021 : 		 Новый альбом PSILOCYBE LARVAE доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

26 окт 2021 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

15 окт 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PSILOCYBE LARVAE

22 ноя 2020 : 		 PSILOCYBE LARVAE завершили запись

13 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE

12 окт 2016 : 		 PSILOCYBE LARVAE отметят юбилей небольшим туром

6 ноя 2014 : 		 Группа PSILOCYBE LARVAE ищет новых участников

13 сен 2013 : 		 Смена состава в PSILOCYBE LARVAE

7 июн 2013 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

15 окт 2012 : 		 Новое видео PSILOCYBE LARVAE

20 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PSILOCYBE LARVAE

28 апр 2009 : 		 PSILOCYBE LARVAE : мировой релиз альбома "Non-existence" и первый европейский тур

30 янв 2008 : 		 PSILOCYBE LARVAE : новый альбом "Non-Existence" уже в продаже

26 янв 2007 : 		 PSILOCYBE LARVAE записали новый альбом
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Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE



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Питерские dark металлисты PSILOCYBE LARVAE представили новое лирик видео на трэк Sorvali Cemetery с их крайнего альбома “Where Silence Dwells”, который вышел 15 декабря 2021 года на японском лейбле Red Rivet Records и российском Fono Ltd.

Вокалист/гитарист группы Вит Белобрицкий комментирует:

"Песня посвящена моему родному городу Выборгу, где и была сформирована группа Psilocybe Larvae. Сорвали — финское название острова, ставшего одним из районов города. Кладбище в Сорвали было заброшено и разрушено в советское время, когда Viipuri стал частью СССР после Зимней войны, а затем окончательно после Второй мировой войны. Я решил рассказать об этом месте, где покоится прах финнов, шведов, немцев и русских, и написал текст о неупокоенном духе, блуждающем по кладбищу. Я пытался показать связь времен, что равнодушие и неуважение к прошлому ведут к разрушению истории, памяти и человеческих ценностей. В эти дни особенно тяжело это осознавать".




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