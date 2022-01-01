сегодня



Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE



Питерские dark металлисты PSILOCYBE LARVAE представили новое лирик видео на трэк Sorvali Cemetery с их крайнего альбома “Where Silence Dwells”, который вышел 15 декабря 2021 года на японском лейбле Red Rivet Records и российском Fono Ltd.



Вокалист/гитарист группы Вит Белобрицкий комментирует:



"Песня посвящена моему родному городу Выборгу, где и была сформирована группа Psilocybe Larvae. Сорвали — финское название острова, ставшего одним из районов города. Кладбище в Сорвали было заброшено и разрушено в советское время, когда Viipuri стал частью СССР после Зимней войны, а затем окончательно после Второй мировой войны. Я решил рассказать об этом месте, где покоится прах финнов, шведов, немцев и русских, и написал текст о неупокоенном духе, блуждающем по кладбищу. Я пытался показать связь времен, что равнодушие и неуважение к прошлому ведут к разрушению истории, памяти и человеческих ценностей. В эти дни особенно тяжело это осознавать". http://www.psilocybe-larvae.com







+0 -0



просмотров: 134

