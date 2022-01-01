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Видео с текстом от PSILOCYBE LARVAE
Питерские dark металлисты PSILOCYBE LARVAE представили новое лирик видео на трэк Sorvali Cemetery с их крайнего альбома “Where Silence Dwells”, который вышел 15 декабря 2021 года на японском лейбле Red Rivet Records и российском Fono Ltd.
Вокалист/гитарист группы Вит Белобрицкий комментирует:
"Песня посвящена моему родному городу Выборгу, где и была сформирована группа Psilocybe Larvae. Сорвали — финское название острова, ставшего одним из районов города. Кладбище в Сорвали было заброшено и разрушено в советское время, когда Viipuri стал частью СССР после Зимней войны, а затем окончательно после Второй мировой войны. Я решил рассказать об этом месте, где покоится прах финнов, шведов, немцев и русских, и написал текст о неупокоенном духе, блуждающем по кладбищу. Я пытался показать связь времен, что равнодушие и неуважение к прошлому ведут к разрушению истории, памяти и человеческих ценностей. В эти дни особенно тяжело это осознавать".
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