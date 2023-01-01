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Новая песня вокалиста ARCHONTES
Андрей Федоренко - лидер одной из первых отечественных power metal группы в России, а так же автор многих саундтреков для компьютерных игр, выпустил первый сольный сингл и уже готовит к выпуску следующий.
Свою первую песню он сопроводил посланием к слушателям:
"Этот, абсолютно новый путь, мне крайне важно начать именно так. Именно с этой песни и с той мысли которую она в себе несет. Дальше будут (такой план) и другие, но эта - первая и на данный момент для меня, важнейшая.
Я не проповедник, не “лидер мнений” и (упаси Господь) не политик. Я не буду читать нотаций, кого-то пытаться в чем-то убедить и прочее. Подобного достаточно и без меня. Я пою песни, развлекаю людей. И если мне есть что сказать, я делаю это посредством своего творчества. Результат перед вами."
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