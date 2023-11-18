Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*Новое видео АУТКАСТ 22
*Кавер-версия Dark Princess от ROSA INFRA 10
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 8
*Новое видео AMALGAMA 5
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания 2
*SECOND TO SUN выпустят концертный альбом 2
*Новое видео INFECTED RAIN 1
*Новое видео CULT BLACK VENUS 1
*Новое видео группы МЕЛЬНИЦА 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео АУТКАСТ 22
*Кавер-версия Dark Princess от ROSA INFRA 10
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 8
*Новое видео AMALGAMA 5
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 3
[= ||| все новости группы



*

Second to Sun

*



18 ноя 2023 : 		 SECOND TO SUN выпустят концертный альбом

21 ноя 2022 : 		 Новое видео SECOND TO SUN

3 ноя 2022 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

13 окт 2020 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

9 июн 2020 : 		 Кавер-версия EMPEROR от SECOND TO SUN

16 апр 2020 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

7 мар 2020 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

13 авг 2018 : 		 Новое видео SECOND TO SUN

20 авг 2017 : 		 Новый альбом группы SECOND TO SUN доступен для прослушивания

14 янв 2016 : 		 Кавер-версию BEHEMOTH от SECOND TO SUN

27 окт 2015 : 		 Новый альбом SECOND TO SUN доступен для прослушивания

23 сен 2015 : 		 Новая песня SECOND TO SUN

17 авг 2015 : 		 Новый трек от SECOND TO SUN

12 июл 2015 : 		 Кавер-версия EMPEROR от SECOND TO SUN

16 июн 2015 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN

19 апр 2015 : 		 Новый сингл SECOND TO SUN
| - |

|||| сегодня

SECOND TO SUN выпустят концертный альбом



zoom
Питерские блэк-металлисты Second to Sun анонсировали выход концертного альбома: "Не без гордости готовимся представить первый живой альбом Second To Sun, записанный на трех разных шоу группы в течении последних трёх лет.

Каждая из трех частей альбома состоит из трех состояний записи: живая, сырая и чистый ад. Живая запись является качественно сведенной и отмастеренной записью, сырая - записью напрямую с микшерского пульта во время шоу и третья, ортодоксальная, для настоящих ценителей сырого блэка - на диктофон прямо в центре сцены во время выступления.

Концептуальное детище также будет включать невероятные бонусы: каждому купившему цифровой релиз или компакт-диск на Bandcamp будет доступна видео-версия концерта группы с фестиваля Dark Waters. Это единственное выступление группы на воде, на корабле за всю её историю."

Ознакомиться с превью альбома можно здесь.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
А они че, концерты начали давать? Лехтинен же только продажами альбомов хотел зарабатывать, вроде даже получалось, по его заявлению.
18 ноя 2023
Darkside.ru MemberAlias
Вашингтон Ирвинг, да уже который год

просмотров: 267

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом