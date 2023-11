сегодня



SECOND TO SUN выпустят концертный альбом



Питерские блэк-металлисты Second to Sun анонсировали выход концертного альбома: "Не без гордости готовимся представить первый живой альбом Second To Sun, записанный на трех разных шоу группы в течении последних трёх лет.



Каждая из трех частей альбома состоит из трех состояний записи: живая, сырая и чистый ад. Живая запись является качественно сведенной и отмастеренной записью, сырая - записью напрямую с микшерского пульта во время шоу и третья, ортодоксальная, для настоящих ценителей сырого блэка - на диктофон прямо в центре сцены во время выступления.



Концептуальное детище также будет включать невероятные бонусы: каждому купившему цифровой релиз или компакт-диск на Bandcamp будет доступна видео-версия концерта группы с фестиваля Dark Waters. Это единственное выступление группы на воде, на корабле за всю её историю."



Ознакомиться с превью альбома можно здесь. https://secondtosun.bandcamp.com

Live At the Third Rome by Second To Sun





