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*Видео с текстом от TARDIGRADE INFERNO 21
*ДУБИНИН у Маргулиса 16
*Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO 13
*Новое видео группы МЕЛЬНИЦА 9
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Aria

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Бокс-сет от группы АРИЯ



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АРИЯ и лейбл М2БА объявляют о выпуске первого CD-бокс-сета группы! Не секрет, что многие альбомы не переиздавались на компакт-дисках, став раритетом. Мы долго шли к этому и, наконец, подобный релиз стал возможным.

В бокс-сет вошли все 13 номерных альбомов группы: от "МАНИИ ВЕЛИЧИЯ" (1985) до "ПРОКЛЯТЬЯ МОРЕЙ" (2018). Кроме того, в качестве бонуса в релизе также будут представлены альбомы "Крещение огнём. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка", ранее выпущенные только в формате винила и ещё не выходившие на CD.

Все диски упакованы в трёхполосные глянцевые диджипаки. Оформление каждого альбома основано на оригинальном дизайне каждого из релизов дискографии, а вся серия выполнена в едином выдержанном стиле в тон чёрному общему боксу с логотипом группы, в который вложены все 15 альбомов.

Состав песен каждого альбома следует оригинальному трек-листу. Звук альбомов от "Мании величия" до "Феникса" ремастирован специально для этого CD-издания. Альбомы "Через все времена", "Проклятье морей", "Крещение огнём. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка" идут с оригинальным мастерингом.




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