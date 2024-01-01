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Бокс-сет от группы АРИЯ



АРИЯ и лейбл М2БА объявляют о выпуске первого CD-бокс-сета группы! Не секрет, что многие альбомы не переиздавались на компакт-дисках, став раритетом. Мы долго шли к этому и, наконец, подобный релиз стал возможным.



В бокс-сет вошли все 13 номерных альбомов группы: от "МАНИИ ВЕЛИЧИЯ" (1985) до "ПРОКЛЯТЬЯ МОРЕЙ" (2018). Кроме того, в качестве бонуса в релизе также будут представлены альбомы "Крещение огнём. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка", ранее выпущенные только в формате винила и ещё не выходившие на CD.



Все диски упакованы в трёхполосные глянцевые диджипаки. Оформление каждого альбома основано на оригинальном дизайне каждого из релизов дискографии, а вся серия выполнена в едином выдержанном стиле в тон чёрному общему боксу с логотипом группы, в который вложены все 15 альбомов.



Состав песен каждого альбома следует оригинальному трек-листу. Звук альбомов от "Мании величия" до "Феникса" ремастирован специально для этого CD-издания. Альбомы "Через все времена", "Проклятье морей", "Крещение огнём. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка" идут с оригинальным мастерингом. http://www.aria.ru







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