DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года

Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.
Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.
Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2016 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!
Не_Серж
WarSong
Mitolhate
insane_clown
@
The Stage
@
Metalcore
@
\m/
bonez
BobaKoba
Василиск. (Петушок с Тёмной Стороны двора.)
Wolfshade
Thunderhead
RomV
Уже на первом месте и там и там :D
sodom72
father
WarSong
Thunderhead
StygianSaviour
Empty Words
StygianSaviour
Moomrick
metalhead
Empty Words
Family Ghost
Чтобы оно имело какую-то ценность, нужно, чтобы каждый участник прослушал ВСЕ представленные альбомы. Ну или хотя бы мало-мальски значительную часть. А иначе получаем то, что получаем - в топах лучших/худших всегда будут исключительно наиболее известные представители жанра.
На всяких дегустациях никогда не заставляют выбрать лучший кофе из тысячи образцов, всегда нужно сравнивать что-то с чем-то.
Кроме того, маниакальное желание разделить все группы на сто пятьдесят жанров не вносит конструктива. Какие-нибудь Хеллоуин, Металлика, Джудас Прист (просто примера ради) вполне могут быть в одном жанровом сегменте, а Бельфегоры, Хуегоры, Аббаты-хуяты - в другом, ибо нормальному человеку (без стеба, кстати, говорю) в контексте данного голосования должно быть строго похер, является этот вот альбом олдсульным блэком или более модерновым трэш-детом. Экстрим он и есть экстрим. И так далее.
И вот когда останется от силы десять категорий, а в ним от силы 15-20 самых заметных релизов от монстров или только-только прорвавшихся новых звезд (ибо добавление малоизвестной шушеры (как бы она ни была хороша на самом деле) - это всего лишь издевательство над этой группой и ее фэнами, ибо за них только два с половиной человека и проголосуют), тогда и можно выделять объективно самые интересные релизы уходящего года. Думаю, справиться с задачей первоначального отделения более-менее всколыхнувших общественность релизов от подвального кала из Пензы админы смогут.
Но это так, мечты о прекрасном.
metalhead
Family Ghost, забей на на топы))
Lenoge
grgr
Empty Words
korvolol
Sylvaine - Wistful
Единственное что понравилось в этом году. Ну ещё dt и катя более менее.
grgr
Соглашусь, а в топах обычно говарьское говно, типа слауер и мегадетх.
Moomrick
И удивило отсутствие в лучших Энтрекса. Я что, один такой извращенец?
А в целом результат будет традиционно разочаровывающим. Правы некоторые из здешних обитателей. Это голосование максимум за три-четыре десятка общеизвестных групп. За бортом останется масса действительно интересных новинок.
Роскошное творение The Embodied - Ravengod (2016), потрясающий двойник Sixx A.M., на удивление славный альбом Pretty Maids - Kingmaker (2016)... А! Чего говорить!
Flashback
Что это вообще такое?! О_0
"Я что, один такой извращенец?"
Антракс хороший.
metalhead
Moomrick
Я как раз никогда не относил себя к поклонникам Энтрекса. Но вот именно этот альбом порадовал. Причем настолько, что я буду голосовать за него.
Hildur
Blindman
korvolol
Ну Раз такое дело, влепи минус годжире пожайлуста.
Tomahawk
тазик оливье тебе
мне кажется, или не добавили Абортед - Ретрогор?
YNWA
Harakiri for the Sky еще приличный лонгплей выпустили.
Kliops144
Death Angel незаслуженно продинамили. А вот что от Корна далеко не все в восторге, приятно удивлен.
Dark Funeral
Empty Words
AnyMetalYouLike
Human
and3223r
Hromis
Moon Child
Wreck71
Pandem Light
Petrovich Sexy
Ах да, Содом рулит!
TirRex
Ar[Therion]
StygianSaviour
>Metal Church даже в двадцатке нет
Ну они выдали достойную работу, но в целом ничего такого. Просто крепкий материал.
>Borknagar, Fallujah, Sylvaine, Dark Tranquillity, Katatonia, Sodom в этом году порадовали годными альбомами.
Как всегда, у меня с YNWA совпадает минимум половина топа.
расСЕРЖенный
не очень хороший признак надо сказать))))
расСЕРЖенный
deePress
rt3224
Hellg
Да, группа очень самобытная! Со своим, ни на что не похожим саундом.
Только Тамаш Катаи сейчас уехал в Шотландию.
Hellg
rt3224
Moomrick
Hellg
Не факт, что понравится. Но и правда мало на что похожа. Плюс ко всему национальный колорит проскальзывает)))
Короче, музыка под настроение.
Вот Мету их не слушал.
Don Huan
gravitgroove
Barcel
Hellg
BladeRunner
Типа еще чуть-чуть и десятку попадут
father
А DT огорчили как раз. В тройку худших альбомов заслуженно входит.
Sergey7311
Bombadil
Мне вот интересно, неужели кто-то считает, что новый Opeth прямо так уж плох? И что новый Abbath прямо так уж хорош? Воистину, альтернативно-одаренные.
Bombadil
Eugenius_Twinxterus
StygianSaviour
Или вы думали, что 2,5 админа и 5 модераторов сидят и всю эту тонну релизов добавляют?
Moomrick
Petrovich Sexy
Лучше б взял, да добавил.
Moomrick
father
Blindman
BladeRunner
Технические ошибки. В прошлом году за Мегадет можно было голосовать.
JohnnyMilliard
Moomrick
Подсчитал свои симпатии и расстроился - а год-то так себе. Даже с учетом нового релиза от John 5, который, как я надеюсь, будет заслуживать внимания, 15 одобрямсов все равно не набирается! Возможно, это из-за того, что добрая половина новинок, с которыми я познакомился в этом году, была выпущена раньше. Это и медитативный сольник Ronni Le Tekro, насквозь олдовый и шершавый Kyanite Captains, очень интересный и многообещающий Landing Heroes, на удивление привлекательный Wolfpakk, трешевый Reign of Fury... словом, тот год, на мой взгляд, принес куда больше интересных релизов.
imya.familiys
zahar-vl
АлексейПетрушин
YNWA
Жаль Borknagar игнорят. Dust Bolt еще годный трэшачок выпустили. Надо бы добавить, что ли.
Petrovich Sexy
YNWA
Hellg
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