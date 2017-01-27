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|||| 21 дек 2016

DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года

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Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.

Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.

Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2016 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!



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КомментарииСкрыть/показать 83 )

Не_Серж
20 дек 2016, 11:12		мегадэт даже на дарксайде только на втором месте после метлы)))))

WarSong
20 дек 2016, 11:18		Вангую Металлику на первом месте и в списке лучших, и в списке худших.

Mitolhate
20 дек 2016, 11:24		Во, петушок здесь как нельзя кстати

insane_clown
20 дек 2016, 11:30		Avenged Sevenfold
@
The Stage
@
Metalcore
@
\m/

Darkside.ru Memberbonez
20 дек 2016, 11:33		Очень прошу не засорять комментарии своими топами! Лучше проголосуйте в общем списке. Спасибо.

BobaKoba
20 дек 2016, 11:38		>>>Mitolhate
Василиск. (Петушок с Тёмной Стороны двора.)

Wolfshade
20 дек 2016, 11:38		Почему концерта Steven'a Wilson'a нет в списке? Определенно один из лучших в уходящем году.

Thunderhead
20 дек 2016, 11:40		Новой Сирении нет в базе, но как-то пофиг - альбом получился очень средним, если не сказать, блеклым.

RomV
20 дек 2016, 12:39		- Вангую Металлику на первом месте и в списке лучших, и в списке худших

Уже на первом месте и там и там :D

sodom72
20 дек 2016, 12:44		Ай да ммолодцы.Kreator только 27.01.2017 альбомчик выпускают,а уже в двадцатке.То ли Милле со товарищи за себя проголосовали,то ли работники nuclear blast.

father
20 дек 2016, 12:44		Аббат в десятке лучших!

WarSong
20 дек 2016, 12:47		RomV , а ведь я даже ещё не голосовал и не заглядывал в список)

Thunderhead
20 дек 2016, 12:49		За Kreator голосуют тру-митолизды, им вообще пофиг, что там будет. Главное, что знакомые опухшие от бухла рожи с обвисшими пупками, хриплые вопли про зло и сатану и, конечно же, качевое дж-дж-дж.

StygianSaviour
20 дек 2016, 12:52		Новость про очередное заявление Слеера, посмотрело в два раза больше народу, чем новость про смерть Боуи. Интересно, интересно.

Empty Words
20 дек 2016, 12:54		Hannes Grossmann, добавьте пожалуйста новый альбом очень крут, как и предыдущий!

StygianSaviour
20 дек 2016, 13:03		Empty Words, добавьте сами. Тут так принято :)

Moomrick
20 дек 2016, 13:33		Год был неплох. Хотя разочарований, боюсь, все-таки несколько больше, чем приятных неожиданностей.

metalhead
20 дек 2016, 13:33		Спасибо, что добавили Perturbator

Empty Words
20 дек 2016, 13:34		StygianSaviour, ясно спасибо не знал) Как-то не обращал внимания на то, что можно добавить)

Family Ghost
20 дек 2016, 13:59		Не пойму, о чем могут свидетельствовать результаты такого голосования.
Чтобы оно имело какую-то ценность, нужно, чтобы каждый участник прослушал ВСЕ представленные альбомы. Ну или хотя бы мало-мальски значительную часть. А иначе получаем то, что получаем - в топах лучших/худших всегда будут исключительно наиболее известные представители жанра.
На всяких дегустациях никогда не заставляют выбрать лучший кофе из тысячи образцов, всегда нужно сравнивать что-то с чем-то.
Кроме того, маниакальное желание разделить все группы на сто пятьдесят жанров не вносит конструктива. Какие-нибудь Хеллоуин, Металлика, Джудас Прист (просто примера ради) вполне могут быть в одном жанровом сегменте, а Бельфегоры, Хуегоры, Аббаты-хуяты - в другом, ибо нормальному человеку (без стеба, кстати, говорю) в контексте данного голосования должно быть строго похер, является этот вот альбом олдсульным блэком или более модерновым трэш-детом. Экстрим он и есть экстрим. И так далее.
И вот когда останется от силы десять категорий, а в ним от силы 15-20 самых заметных релизов от монстров или только-только прорвавшихся новых звезд (ибо добавление малоизвестной шушеры (как бы она ни была хороша на самом деле) - это всего лишь издевательство над этой группой и ее фэнами, ибо за них только два с половиной человека и проголосуют), тогда и можно выделять объективно самые интересные релизы уходящего года. Думаю, справиться с задачей первоначального отделения более-менее всколыхнувших общественность релизов от подвального кала из Пензы админы смогут.
Но это так, мечты о прекрасном.

metalhead
20 дек 2016, 14:03		для меня важно в этом голосовании лишь личная оценка музыкального года. вспомнить, что слушал, а что нет (и наверстать упущенное).
Family Ghost, забей на на топы))

Lenoge
20 дек 2016, 14:13		Family Ghost ты конечно прав, но что брать за эталон клевости и херовизны ? Ведь как бы не корячился, допустим, Джудас Прист. В каких бы топах не стоял, если ты его не понимаешь (воспринимаешь), то и голосовать за него не будешь, верно ? На деле получается, что голосовать должны те профессионалы, которые разбирают мелодию на синкопы херопы и тд., т.е. фактически математическое построение. Кароч грош цена голосованию. Скорее напор на выявление подписчиков к жанровой пренадлежности. А в целом, конечно же, насрать - пусть будет =)

grgr
20 дек 2016, 14:19		Все эти голосования нужны только для обозначения какой-то движухи, типа сайт жыфф и не здох ишо. Штоб кагбы не погрязнуть в рутине. И боле ни для чего.

Empty Words
20 дек 2016, 14:22		metalhead, аналогично)) Вот к примеру сегодня 2 альбома нашел так)

korvolol
20 дек 2016, 15:23		FVNERALS - Wounds
Sylvaine - Wistful
Единственное что понравилось в этом году. Ну ещё dt и катя более менее.

grgr
Соглашусь, а в топах обычно говарьское говно, типа слауер и мегадетх.

Moomrick
20 дек 2016, 15:29		Позабавило присутствие в обоих топах Металлики (согласен насчет отрицательной оценки), Мегадет (для меня, скорее, никак), Перчиков (я склоняюсь к положительной оценке), Сабатонов (отрицательно), Дрим Театер (никак)... сколько еще будет двойников?
И удивило отсутствие в лучших Энтрекса. Я что, один такой извращенец?
А в целом результат будет традиционно разочаровывающим. Правы некоторые из здешних обитателей. Это голосование максимум за три-четыре десятка общеизвестных групп. За бортом останется масса действительно интересных новинок.
Роскошное творение The Embodied - Ravengod (2016), потрясающий двойник Sixx A.M., на удивление славный альбом Pretty Maids - Kingmaker (2016)... А! Чего говорить!

Flashback
20 дек 2016, 15:34		"Fantasy Avantgarde Body Music"
Что это вообще такое?! О_0

"Я что, один такой извращенец?"
Антракс хороший.

metalhead
20 дек 2016, 15:36		я люблю антракс, в отличие от многих, кто необоснованно говнит эту группу, но в этом году они унылейший кал выпустили.

Moomrick
20 дек 2016, 15:39		"я люблю антракс, в отличие от многих, кто необоснованно говнит эту группу, но в этом году они унылейший кал выпустили."
Я как раз никогда не относил себя к поклонникам Энтрекса. Но вот именно этот альбом порадовал. Причем настолько, что я буду голосовать за него.

Hildur
20 дек 2016, 15:44		На первом месте для меня новые Heiliger Krieg и Carcereduro, но, поскольку в базе их нет, а вносить самому влом, я, как обычно, потыкал плюсы и минусы вслепую. С Новым Годом!

Darkside.ru MemberBlindman
20 дек 2016, 16:01		grgr: ваше предположение любопытно, но неверно по сути. На движуху _реально_ пох, она есть, пока есть новости, а не высеры под ними

korvolol
20 дек 2016, 16:03		Hildur
Ну Раз такое дело, влепи минус годжире пожайлуста.

Tomahawk
20 дек 2016, 16:04		>я люблю антракс, в отличие от многих, кто необоснованно говнит эту группу, но в этом году они унылейший кал выпустили.

тазик оливье тебе

мне кажется, или не добавили Абортед - Ретрогор?

YNWA
20 дек 2016, 17:02		Borknagar, Fallujah, Sylvaine, Dark Tranquillity, Katatonia, Sodom в этом году порадовали годными альбомами.
Harakiri for the Sky еще приличный лонгплей выпустили.

Kliops144
20 дек 2016, 17:19		Я в шоке. Да Anthrax единственные в этом году из тройки, кто записал классный альбом, а не зеленую муть. Да и Перцам за что досталось, хз.

Death Angel незаслуженно продинамили. А вот что от Корна далеко не все в восторге, приятно удивлен.

Dark Funeral
20 дек 2016, 18:20		Opeth, Metallica, Dark funeral - в этом году порадовали, Dream theater - не однозначно, остальное - пофиг

Empty Words
20 дек 2016, 18:27		Kliops144, Да Death Angel шикарный альбом записали!! Мне больше все Обскура они понравились, ну и Содом удивили. А вто на счет Антракса не согласен, по мне худший свой альбом записали((

AnyMetalYouLike
20 дек 2016, 18:40		Где Alсest :(

Human
20 дек 2016, 19:12		В этом году голосовать не за кого особо

and3223r
20 дек 2016, 19:36		Аббат как уверенно ползёт вверх.

Hromis
20 дек 2016, 19:37		In Flames - разочарование года....

Moon Child
20 дек 2016, 21:46		Можно было бы видеть количество голосов. Чтобы знать, какой альбом с каким отрывом лидирует или отстает.

Wreck71
20 дек 2016, 22:13		Убойных альбомов Exumer и Metal Church даже в двадцатке нет...Жаль нет в списках Destructor,Omen, Vicious Rumors... Камбэки Poltergeist и Q5 -разочарование...

Pandem Light
20 дек 2016, 22:17		Нет страницы альбома Madder Mortem "Red in tooth and claw" - невозможно добавить в список.

Petrovich Sexy
20 дек 2016, 22:57		Даже если Фриден рэп читать начнет, Хромис все равно продолжит во Флэймсах разочаровываться.

Ах да, Содом рулит!

TirRex
20 дек 2016, 23:00		Эээ! А как же Artillery и Accuser?!

Ar[Therion]
20 дек 2016, 23:43		Концертник Powerwolf и Nightwish где?

StygianSaviour
21 дек 2016, 01:25		Hromis, упоротый ты наш, оно может и разочарование, для девочек вроде тебя, шликающих на Йеспера, но даже в таком случае, весьма ожидаемое. Или ты ждал, что они без твоего объекта обожания запишут резко второй Jester Race? Альбом, к слову, отличный вышел.

>Metal Church даже в двадцатке нет
Ну они выдали достойную работу, но в целом ничего такого. Просто крепкий материал.

>Borknagar, Fallujah, Sylvaine, Dark Tranquillity, Katatonia, Sodom в этом году порадовали годными альбомами.
Как всегда, у меня с YNWA совпадает минимум половина топа.

расСЕРЖенный
21 дек 2016, 02:32		>Как всегда, у меня с YNWA совпадает минимум половина топа.

не очень хороший признак надо сказать))))

расСЕРЖенный
21 дек 2016, 02:33		а петух в фоточке новости символизирует ванюшу-киркора))

deePress
21 дек 2016, 02:48		Devilment, Kambrium, Myrath, Nothgard??? Где альбомы этих групп?

rt3224
21 дек 2016, 09:57		Альбома "meta" 2016 года от thy catafalque нет. Отличная группа из Венгрии. Рекомендую всем. Лучше начать слушать с альбома "róka hasa rádió." Только с этого альбома они заиграли тяжело.

Hellg
21 дек 2016, 10:27		>>rt3224
Да, группа очень самобытная! Со своим, ни на что не похожим саундом.
Только Тамаш Катаи сейчас уехал в Шотландию.

Hellg
21 дек 2016, 11:02		В списке нет альбомов Whitechapel и In the Woods, а добавить их нельзя, так как в дискографии групп они тоже отсутствуют.

rt3224
21 дек 2016, 11:08		"meta" 2016 года от thy catafalque в дискографии дарксайда тоже отсутствует.

Moomrick
21 дек 2016, 12:22		Полез слушать ваш thy catafalque. Не понравится - вернусь и всех поубиваю. :) А вообще-то правда - голосование в этом году ну совсем уж никакое...

Hellg
21 дек 2016, 12:31		Да группа-то в общем на любителя, как говорится...
Не факт, что понравится. Но и правда мало на что похожа. Плюс ко всему национальный колорит проскальзывает)))
Короче, музыка под настроение.
Вот Мету их не слушал.

Don Huan
21 дек 2016, 12:34		Place Vendome "Close To The Sun" - альбом выйдет 24 февраля в 2017 году. С какой радости он в списке альбомов 2016 ?

gravitgroove
21 дек 2016, 12:54		бл*дь, даже на вручениинаград Керранг столько нет номинаций. Но я понял, что это связано с менталитетом: достаточно посмотреть в министерство, чтобы понять откуда ноги растут (рыба гниет с головы), где куча абсолютно ненужных чинов- должностей.Что это за жанр такой - Melodic Metal)))) кто-то явно переборщил с боярышником, а иначе, как можно объяснить этот термин? Iron Maiden это не мелодичная группа, Helloween, Running Wild и теже In Flames, Children of bodom? Просто до кучи ненужных терминов. Meshugga слили в Мат-Метал, а какого беса, спрашивается, Gojira тогда в прог металле делает, если это больше грув метал, чем прогрессив? Я логики не наблюдаю в этом искореженном пространстве терминологий. Ну вас в жопу!

Barcel
21 дек 2016, 12:55		Вторая часть списка выделена красным, что это означает?

Hellg
21 дек 2016, 14:09		Специально для gravitgroove в списке надо было добавить пункт "ПРОТИВ ВСЕХ" :)

BladeRunner
21 дек 2016, 14:15		>>Вторая часть списка выделена красным, что это означает?

Типа еще чуть-чуть и десятку попадут

father
21 дек 2016, 14:20		Что-то я не припомню, чтобы Megadeth входили в тройку лидеров в голосовании за лучший альбом. Порадовал Мастейн:)

А DT огорчили как раз. В тройку худших альбомов заслуженно входит.

Sergey7311
21 дек 2016, 14:29		А Креатор кто-нибудь слышал? Как он попал в топ?

Bombadil
21 дек 2016, 15:18		Darkside в своей красе: в топ-20 лучших и худших снова одни и те же альбомы.

Мне вот интересно, неужели кто-то считает, что новый Opeth прямо так уж плох? И что новый Abbath прямо так уж хорош? Воистину, альтернативно-одаренные.

Bombadil
21 дек 2016, 15:23		Я вообще не понимаю, как можно голосовать за ХУДШИЕ альбомы (исключение - отдельные явления типа ЛуЛу). Можно голосовать за РАЗОЧАРОВАВШИЕ альбомы. Это да. Но как, например, Dark Tranquillity может быть в топе худших альбомов года, если он объективно лучше по крайней мере 80% метала, что вышел в этом году? Да, он мог разочаровать, мог оказаться (и оказался) хуже предыдущего, но чтоб прямо в худших работах...

Eugenius_Twinxterus
21 дек 2016, 15:24		Сколько нового узнаёшь на Дарксайде: невышедший Креатор уже отслушала куча народу, а Блюз Пиллс с Ником Кейвом играют альтернативный блюз-рок... И уж насколько Силвейн инструментальные пост-рокеры... Мда.

StygianSaviour
21 дек 2016, 16:12		Поражаюсь с людей, которые кричат о том, что "стиль не тот". Стиль при добавлении приписывают сам пользователи, а при составлении общего списка эти стили вносятся туда автоматически. И если бы кто-то добавил Jopa-Metal, он бы автоматически попал в тот список. Если вы такие знатоки-тегодрочеры, то устройтесь модераторами и правьте всю эту байду, в чем проблема то?
Или вы думали, что 2,5 админа и 5 модераторов сидят и всю эту тонну релизов добавляют?

Moomrick
21 дек 2016, 16:34		Да какая нафиг разница? Выставьте группы по алфавиту и не заморачивайтесь! Другое дело, что подсчитал, сколько отсутствующих тут альбомов хотелось бы отметить, и руки опустились. Но если осилю, то отомщу - про все здесь упомяну!

Petrovich Sexy
21 дек 2016, 16:38		Moomrick

Лучше б взял, да добавил.

Moomrick
21 дек 2016, 16:48		Щас. Дай с работой расквитаться. Все таки не металлом единым жив человек! Надо ж и чего то заработать.

father
21 дек 2016, 18:48		Bombadil, Аббат действительно хорош. Да и Opeth норм:)

Darkside.ru MemberBlindman
21 дек 2016, 18:53		Всем, кому чего-то не хватает, вместо нытья в камментах предлагаю написать мне здесь в личку/на мыло (ник сук..а адрес сайта) или вкаке (найти не сложно, если действительно нужно) — к выходным все будет, вы успеете сунуть туда куда так не терпится сделать это сейчас

BladeRunner
21 дек 2016, 19:04		>> А Креатор кто-нибудь слышал? Как он попал в топ?

Технические ошибки. В прошлом году за Мегадет можно было голосовать.


JohnnyMilliard
21 дек 2016, 20:15		Знатно в этом году выстрелили Stuck Mojo.

Moomrick
21 дек 2016, 21:38		Petrovich Sexy - добавил. Добавил великолепную финско-американскую группу Crossfyre с их No Limits (не было вообще), роскошное творение The Dead Daisies - Make Some Noise, злющий и мелодичный второй альбом The Embodied - Ravengod и неожиданный сольник Стивена Тайлера - забавная и очень привлекательная смесь кантри с блюз-хард-роком...
Подсчитал свои симпатии и расстроился - а год-то так себе. Даже с учетом нового релиза от John 5, который, как я надеюсь, будет заслуживать внимания, 15 одобрямсов все равно не набирается! Возможно, это из-за того, что добрая половина новинок, с которыми я познакомился в этом году, была выпущена раньше. Это и медитативный сольник Ronni Le Tekro, насквозь олдовый и шершавый Kyanite Captains, очень интересный и многообещающий Landing Heroes, на удивление привлекательный Wolfpakk, трешевый Reign of Fury... словом, тот год, на мой взгляд, принес куда больше интересных релизов.

imya.familiys
21 дек 2016, 23:33		Wo Fat где?

zahar-vl
21 дек 2016, 23:55		Хорошо бы отдельный чарт для новых команд.

АлексейПетрушин
22 дек 2016, 01:56		helstar нету! едва ли не лучший релиз года!

YNWA
22 дек 2016, 04:58		У Dark Funeral, кстати, ниче так альбом, ну.
Жаль Borknagar игнорят. Dust Bolt еще годный трэшачок выпустили. Надо бы добавить, что ли.

Petrovich Sexy
22 дек 2016, 10:34		Я за Borknagar плюсик поставил. Но ждать их в топе, как минимум, странно.

YNWA
22 дек 2016, 15:26		Не страннее, чем наличие там Ihsahn или Insomnium.

Hellg
22 дек 2016, 19:09		По-вашему Insomnium хороший альбом выпустили? Я вчера слушал его, давился, а потом выключил.


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