23 ноя 2018



Вышел новый ЕР MANDRAH



WALDEMAR SORYCHTA вместе с вокалисткой Cornelia Schmitt (THE HEROINES) и барабанщиком Vic'ом Chains'ом (THE SPOOK, THE DEAD KINGS) основал новую группу MANDRAH, которая только что выпустила дебютный ЕР "The Other Side".



"The Other Side":



01. The Wedding (4:56)

02. Black Light (3:21)

03. The Other Side (3:58)

04. Trailer From Hell (3:28)

05. Know My Name (4:03)























