Новое видео DIRE PERIL



"Always Right Here", новое видео группы DIRE PERIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Extraterrestrial Compendium", выпущенного 9 ноября.



Трек-лист:



"Yautja (Hunter Culture)"

"Planet Preservation"

"Enemy Mine"

"The Visitor"

"Total Recall"

"Queen Of The Galaxy" +

"Roughnecks"

"Blood In The Ice"

"Heart Of The Furyan"

"Altair IV: The Forbidden Planet"

"Always Right Here"

"Journey Beyond The Stars" ++



+ Features Brittney Slayes

++ Features Arjen Anthony Lucassen

















