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Mourning Sign

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Новая песня MOURNING SIGN



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"Nest Of Vipers", новая песня группы MOURNING SIGN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Contra Mundum", выход которого запланирован на 20 декабря на Orchestrated Misery Recordings.

Трек-лист:

"Dualism"
"Homage To A Dying World"
"Nest Of Vipers"
"Sights Of Woe"
"The Defiant Pupil"
"These Scars"
"Who Will Crown The King"
"Sleep"
"White Light"
"The Devils We Adore"

MOURNING SIGN To Release Contra Mundum Album In December;






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