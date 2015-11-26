Новая песня MOURNING SIGN

"Nest Of Vipers", новая песня группы MOURNING SIGN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Contra Mundum", выход которого запланирован на 20 декабря на Orchestrated Misery Recordings.
Трек-лист:
"Dualism"
"Homage To A Dying World"
"Nest Of Vipers"
"Sights Of Woe"
"The Defiant Pupil"
"These Scars"
"Who Will Crown The King"
"Sleep"
"White Light"
"The Devils We Adore"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).