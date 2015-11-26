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HOLLOW планируют выпустить новую работу
Шведская прогрессив/пауэр-металл-группа HOLLOW заключила контракт c Rockshots Records, на котором 25 января состоится релиз первого за двадцать лет нового альбома, получившего название "Between Eternities Of Darkness". Шестого декабря он уже будет доступен в цифровом варианте/
Трек-лист:
"Travel Far"
"Fate Of The Jester"
"Down"
"Pull Of The Undertow"
"Shadow World"
"Hidden"
"Calling"
"The Road I'm On"
"Death Of Her Dream"
"Say Farewell"
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