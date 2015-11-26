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Hollow

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HOLLOW планируют выпустить новую работу



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Шведская прогрессив/пауэр-металл-группа HOLLOW заключила контракт c Rockshots Records, на котором 25 января состоится релиз первого за двадцать лет нового альбома, получившего название "Between Eternities Of Darkness". Шестого декабря он уже будет доступен в цифровом варианте/

Трек-лист:

"Travel Far"
"Fate Of The Jester"
"Down"
"Pull Of The Undertow"
"Shadow World"
"Hidden"
"Calling"
"The Road I'm On"
"Death Of Her Dream"
"Say Farewell"

Sweden's HOLLOW Ink Worldwide Deal With Rockshots Records, Announce First Album In 20 Years




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