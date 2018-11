сегодня



HOLLOW планируют выпустить новую работу



Шведская прогрессив/пауэр-металл-группа HOLLOW заключила контракт c Rockshots Records, на котором 25 января состоится релиз первого за двадцать лет нового альбома, получившего название "Between Eternities Of Darkness". Шестого декабря он уже будет доступен в цифровом варианте/



Трек-лист:



"Travel Far"

"Fate Of The Jester"

"Down"

"Pull Of The Undertow"

"Shadow World"

"Hidden"

"Calling"

"The Road I'm On"

"Death Of Her Dream"

"Say Farewell"











просмотров: 127