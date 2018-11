25 ноя 2018



Видео с текстом от STATE OF SALAZAR



"Hold On Tonight", новое видео с текстом от шведской мелодик-рок-группы STATE OF SALAZAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Superhero", выходящего седьмого декабря.



Трек-лист:



"If You Wait For Me"

"My Heart Is At War"

"Hold On Tonight"

"Masquerade"

"She's A Loaded Gun"

"Lie To Me"

"Joanne"

"Someone I Know"

"To The Wire"

"Love Will Find A Way"

"Superhero"























