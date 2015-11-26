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25 ноя 2018
Видео с текстом от STATE OF SALAZAR
"Hold On Tonight", новое видео с текстом от шведской мелодик-рок-группы STATE OF SALAZAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Superhero", выходящего седьмого декабря.
Трек-лист:
"If You Wait For Me"
"My Heart Is At War"
"Hold On Tonight"
"Masquerade"
"She's A Loaded Gun"
"Lie To Me"
"Joanne"
"Someone I Know"
"To The Wire"
"Love Will Find A Way"
"Superhero"
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