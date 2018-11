все новости группы







28 ноя 2018 : Детали нового альбома ETERNAL VOYAGER



Американская пауэр металл команда ETERNAL VOYAGER опубликовала обложку и трек-лист нового альбома "Darkened Times":



“Riders Of The Apocalypse (Intro)”

“(Redemption) Through Fire And Steel”

“Winds Of Fire”

“Tyrants Of Our Land”

“Darkened Times”

“The Fallen”

“Out In The Darkness”

“Wings Of The Cherubim”

“Our Worlds Decay”

“Eye Of The Soul”

