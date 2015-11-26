Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 123
*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав ... 71
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 41
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 35
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

Astronoid

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Новое видео ASTRONOID



*
zoom
*
* *
"I Dream In Lines", новое видео группы ASTRONOID, которую в 2016 за альбом Air назвали одной из самых перспективных в хэви-металле, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Astronoid, выходящего первого февраля на Blood Music.

Трек-лист:

"A New Color"
"I Dream In Lines"
"Lost"
"Fault"
"Breathe"
"Water"
"I Wish I Was There While The Sun Set"
"Beyond The Scope"
"Ideal World"

ASTRONOID To Release Sophomore Album In February; "I Dream In Lines" Music Video Posted





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 362

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом