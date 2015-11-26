Новое видео ASTRONOID

"I Dream In Lines", новое видео группы ASTRONOID, которую в 2016 за альбом Air назвали одной из самых перспективных в хэви-металле, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Astronoid, выходящего первого февраля на Blood Music.
Трек-лист:
"A New Color"
"I Dream In Lines"
"Lost"
"Fault"
"Breathe"
"Water"
"I Wish I Was There While The Sun Set"
"Beyond The Scope"
"Ideal World"
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