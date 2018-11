все новости группы







28 ноя 2018 : Новое видео ASTRONOID



сегодня



Новое видео ASTRONOID



"I Dream In Lines", новое видео группы ASTRONOID, которую в 2016 за альбом Air назвали одной из самых перспективных в хэви-металле, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Astronoid, выходящего первого февраля на Blood Music.



Трек-лист:



"A New Color"

"I Dream In Lines"

"Lost"

"Fault"

"Breathe"

"Water"

"I Wish I Was There While The Sun Set"

"Beyond The Scope"

"Ideal World"













