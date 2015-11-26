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Castle

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28 ноя 2018 : 		 Новое видео CASTLE

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27 июл 2018 : 		 Новый альбом CASTLE выйдет осенью

21 июн 2017 : 		 Новое видео CASTLE

6 окт 2016 : 		 Новое видео CASTLE

5 авг 2016 : 		 Новое видео CASTLE

3 июн 2016 : 		 Новое видео CASTLE

4 май 2016 : 		 Подробности о новом альбоме CASTLE

25 мар 2016 : 		 Новый альбом CASTLE выйдет в июле

27 апр 2015 : 		 Новая песня CASTLE

14 янв 2015 : 		 Новое видео CASTLE

3 сен 2014 : 		 Новое видео CASTLE

7 май 2014 : 		 Новая песня CASTLE

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CASTLE

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от CASTLE на песню ALICE COOPER

31 янв 2014 : 		 CASTLE готовятся к студийной работе

18 окт 2012 : 		 Новое видео CASTLE

31 июл 2012 : 		 CASTLE на PROSTHETIC RECORDS

5 апр 2012 : 		 Новое видео CASTLE

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Новое видео CASTLE



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"Red Phantom", новое видео группы американской дум металл группы CASTLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Deal Thy Fate. Продюсером материала был Billy Anderson (Sleep, Neurosis):

"Can't Escape The Evil"
"Skull In The Woods"
"Prelude"
"Hexenring"
"Wait For Dark"
"Deal Thy Fate"
"Haunted"
"Red Phantom"
"Firewind"

CASTLE Premier







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