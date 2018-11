сегодня



Новое видео CASTLE



"Red Phantom", новое видео группы американской дум металл группы CASTLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Deal Thy Fate. Продюсером материала был Billy Anderson (Sleep, Neurosis):



"Can't Escape The Evil"

"Skull In The Woods"

"Prelude"

"Hexenring"

"Wait For Dark"

"Deal Thy Fate"

"Haunted"

"Red Phantom"

"Firewind"

















