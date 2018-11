30 ноя 2018



Вышли переиздания альбомов PHENOMENA



Все три альбома PHENOMENA переизданы в формате Definitive Edition и дополнены буклетами с замечаниями и описаниями треков, а также прошли полный ремастеринг.



В записи первого альбома, выпущенного в 1985 году, принимали участие:



Glenn Hughes

Cozy Powell

Mel Galley

Neil Murray

Don Airey

Ric Sanders

John Thomas

Ted McKenna



Второй альбом, Phenomena II – Dream Runner, был выпущен в 1987 и содержал хит “Did It All For Love”, а в записи материала принимали участие:



John Wetton

Glenn Hughes

Mel Galley

Neil Murray

Ray Gillen

Max Bacon

Richard Bailey

Michael Sturgis

Scott Gorham

Toshihiro Niimi

John Thomas

Kyoji Yamamoto

Leif Johansen



Третий диск, Phenomena III – Innervision, был выпущен в 1993, а в его записи принимали участие:



Brian May

Scott Gorham

Michael Sturgis

Keith Murrell

Leif Johansen















