30 ноя 2018



Концертное видео LETTERS FROM THE COLONY



LETTERS FROM THE COLONY опубликовали концертное видео на композицию "Galax", которая взята из недавно выпущенного дебютного альбома на Nuclear Blast Records:



"Galax"

"Erasing Contrast"

"The Final Warning"

"This Creature Will Haunt Us Forever"

"Cataclysm"

"Terminus"

"Glass Palaces"

"Sunwise"

"Vignette"



















