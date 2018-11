30 ноя 2018



Новое видео METHEDRAS



"Stab Me Again"", новое видео группы METHEDRAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Ventriloquist, выходящего седьмого декабря на Massacre Records:



"A Deal With The Devil"

"Sham Knockout"

"Blind"

"Dead Silence"

"Fire Within"

"Stab Me Again"

"Alive Or Convict"

"Sleepwalking"

"Into The Maze"

"Watch Me Fall"















