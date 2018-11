сегодня



Новое видео WESTFIELD MASSACRE



"Taking The Fall”, новое видео группы WESTFIELD MASSACRE, в состав которой входит Seann Nicols (a.k.a. Sheldon Tarsha; Bobby Blotzer's RATT, ex-ADLER'S APPETITE, QUIET RIOT), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Salvation", выходящего 26 октября на Nerve Strike Records:



01. Empyreal Light



02. Famine



03. Taking The Fall



04. Love To Hate



05. Your Salvation



06. Devil You Made



07. Constant Silence



08. Masquerade



09. Chemicals



10. All The Fallen











