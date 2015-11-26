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Умер основатель UNIQUE LEADER RECORDS



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Эрик Линдмарк, основатель UNIQUE LEADER RECORDS и вокалист, гитарист и основатель группы DEEDS OF FLESH, скончался в возрасте 46 лет после нескольких месяцев борьбы со склерозом.

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что наш генеральный директор и основатель Эрик Линдмарк скончался сегодня после борьбы со склерозом.

Неизгладимый след, который он оставил в дэт-металле, одинаково монументален и как с позиции бизнесмена, так и с позиции музыканта. Создав этот лейбл с нуля вместе со своими коллегами по группе, Эрик вывел Unique Leader на уровень, на который он никогда не рассчитывал, и который этот жанр никогда не достигал.

Во время его пребывания в больнице Эрик ясным умом отдавал инструкции своим сотрудникам, чтобы идти полным ходом вперёд с лейблом в его отсутствие — именно то, что мы намерены и продолжать. При этом мы не будем ничего выпускать в январе, чтобы внести необходимые коррективы и произвести передачу полномочий внутри компании.

Мы хотели бы поблагодарить всех вас за добрые пожелания, поддержку и доброту по отношению к Эрику в социальных сетях и в личной переписке.

Покойся с миром, Эрик, ты был настоящим воином!»



UNIQUE LEADER RECORDS Founder ERIK LINDMARK Dies After Battle With Sclerosis



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


3 дек 2018, 08:19		В обращении фигурирует цирроз, а не склероз. Надмозги, блядь.


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