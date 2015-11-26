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Умер основатель UNIQUE LEADER RECORDS



Эрик Линдмарк, основатель UNIQUE LEADER RECORDS и вокалист, гитарист и основатель группы DEEDS OF FLESH, скончался в возрасте 46 лет после нескольких месяцев борьбы со склерозом.



«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что наш генеральный директор и основатель Эрик Линдмарк скончался сегодня после борьбы со склерозом.



Неизгладимый след, который он оставил в дэт-металле, одинаково монументален и как с позиции бизнесмена, так и с позиции музыканта. Создав этот лейбл с нуля вместе со своими коллегами по группе, Эрик вывел Unique Leader на уровень, на который он никогда не рассчитывал, и который этот жанр никогда не достигал.



Во время его пребывания в больнице Эрик ясным умом отдавал инструкции своим сотрудникам, чтобы идти полным ходом вперёд с лейблом в его отсутствие — именно то, что мы намерены и продолжать. При этом мы не будем ничего выпускать в январе, чтобы внести необходимые коррективы и произвести передачу полномочий внутри компании.



Мы хотели бы поблагодарить всех вас за добрые пожелания, поддержку и доброту по отношению к Эрику в социальных сетях и в личной переписке.



Покойся с миром, Эрик, ты был настоящим воином!»











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