сегодня



Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT



Бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece выступит в качестве разогрева на десяти концертах в Германии и Швейцарии перед U.D.O. — об этом он рассказал в недавнем разговоре с The Metal Voice:



«Я не могу передать словами, насколько удивительно и здорово я себя сейчас ощущаю. Я давно знаком с Udo, и поверьте мне, когда я встретил его, он уже давно не был вокалистом ACCEPT, он занимался своей группой, и мы оказались в одной студии. Но спустя годы мы только прониклись уважением друг к другу. У его сына есть группа DAMAGE, они играли у меня на разогреве в середине 2000-х в Германии. И тут появился Udo, и для аудитории важно видеть Reece'a и Udo Dirkschneider'a. Так что я полон энтузиазма посмотреть на то, как публика на это отреагирует.



Это та возможность, за которую я благодарен от всего сердца группе U.D.O. и его организаторам... Я выдам всё, на что способен!»



Что касается сет-листа, David не уверен, что будет включать что-то из альбома "Eat The Heat":



«Я должен спросить разрешения у Udo, со всем моим уважением, могу ли я что-то исполнять из "Eat The Heat", потому что он главный, это его концерты. Я попытаюсь ради фанатов что-то сыграть из "Eat The Heat". Но в зависимости от того, что скажет босс, я сыграю, если он меня благословит на это... И как разгогрев ты должен быть полон уважения Королю, которым в этом случае является Udo. И я буду обсуждать это с ним и с менеджментом, и если всё окей, то... Но я совершенно точно буду выходить и надеру всем задницу. И я с нетерпением жду, когда наступят эти даты. Ну и возможность! Udo силён и крут, как всегда, на своих концертах. Человек с железными связками!»



Даты выступлений:



Feb. 01 - Heidelberg, GER @ Halle 02

Feb. 02 - Obertraubling-Regensburg @ Eventhall Airport

Feb. 03 - Stuttgart, GER @ LKA- Longhorn

Feb. 06 - München, GER @ Backstage WERK

Feb. 07 - Pratteln, SWI @ Z7

Feb. 08 - Memmingen, GER @ Kaminwerk

Feb. 09 - Schwalmstadt, GER @ Festhalle Treysa

Feb. 10 - Leipzig, GER @ Felsenkeller

Feb. 12 - Oberhausen, GER @ Turbinenhalle

Feb. 13 - Hannover, GER @ Capitol









Reece's latest solo album, "Resilient Heart", was released on November 9 through Mighty Music.









+1 -2



( 6 )





просмотров: 1676