Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 145
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 78
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая... 24
*Барабанщик ACCEPT об уходе басиста 20
[= ||| все новости группы



*

Reece

*
| - |
|||| сегодня

Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT



*
zoom
*
* *
Бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece выступит в качестве разогрева на десяти концертах в Германии и Швейцарии перед U.D.O. — об этом он рассказал в недавнем разговоре с The Metal Voice:

«Я не могу передать словами, насколько удивительно и здорово я себя сейчас ощущаю. Я давно знаком с Udo, и поверьте мне, когда я встретил его, он уже давно не был вокалистом ACCEPT, он занимался своей группой, и мы оказались в одной студии. Но спустя годы мы только прониклись уважением друг к другу. У его сына есть группа DAMAGE, они играли у меня на разогреве в середине 2000-х в Германии. И тут появился Udo, и для аудитории важно видеть Reece'a и Udo Dirkschneider'a. Так что я полон энтузиазма посмотреть на то, как публика на это отреагирует.

Это та возможность, за которую я благодарен от всего сердца группе U.D.O. и его организаторам... Я выдам всё, на что способен!»

Что касается сет-листа, David не уверен, что будет включать что-то из альбома "Eat The Heat":

«Я должен спросить разрешения у Udo, со всем моим уважением, могу ли я что-то исполнять из "Eat The Heat", потому что он главный, это его концерты. Я попытаюсь ради фанатов что-то сыграть из "Eat The Heat". Но в зависимости от того, что скажет босс, я сыграю, если он меня благословит на это... И как разгогрев ты должен быть полон уважения Королю, которым в этом случае является Udo. И я буду обсуждать это с ним и с менеджментом, и если всё окей, то... Но я совершенно точно буду выходить и надеру всем задницу. И я с нетерпением жду, когда наступят эти даты. Ну и возможность! Udo силён и крут, как всегда, на своих концертах. Человек с железными связками!»

Даты выступлений:

Feb. 01 - Heidelberg, GER @ Halle 02
Feb. 02 - Obertraubling-Regensburg @ Eventhall Airport
Feb. 03 - Stuttgart, GER @ LKA- Longhorn
Feb. 06 - München, GER @ Backstage WERK
Feb. 07 - Pratteln, SWI @ Z7
Feb. 08 - Memmingen, GER @ Kaminwerk
Feb. 09 - Schwalmstadt, GER @ Festhalle Treysa
Feb. 10 - Leipzig, GER @ Felsenkeller
Feb. 12 - Oberhausen, GER @ Turbinenhalle
Feb. 13 - Hannover, GER @ Capitol



Former ACCEPT Singer DAVID REECE To Open For UDO DIRKSCHNEIDER In Germany And Switzerland

Reece's latest solo album, "Resilient Heart", was released on November 9 through Mighty Music.




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 6 )

LOR


6 дек 2018, 12:09		Шалуны!

Aiming High


6 дек 2018, 12:49		Ну вот- теперь с подачи Риса у "Маэстро" появился новый титул "Король"!)))

Hellg


6 дек 2018, 13:25		Рекурсия, однако.

decided


6 дек 2018, 14:04		Как Удо решился на такое? Ведь Девид Рис был в суррогатном Accept, которые выгнали Удо. куда катиться Удо , что происходит ? Следующий шаг будет работа Удо с Марком Торнило, или как?!

Aiming High


6 дек 2018, 15:30		Тогда следующим шагом будет,когда подтянется Балтес и тоже споет пару своих медляков из классики.Тоже бывший как никак))) А только уже потом - Торнило)

Saint Portnoy


6 дек 2018, 15:59		Ну вылизал - так вылизал. Интересно, это вольности перевода, или он реально готов прямо отсасывать у Короля весь тур и некоторое время ещё после тура?

И какое дело Удо до песен с альбома Eat The Heat? Срать вообще.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1676

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом