Музыканты SKULL FIST, ANNIHILATOR в OF HATRED SPAWN



Дэт металл формация OF HATRED SPAWN , в состав которой входят JJ Tartaglia (Skull Fist), Remy Tartaglia, Oscar Rangel (ex-Annihilator) и Matt “Coldcuts” Collacott, выпустит одноименный дебютный альбом двадцать первого декабря на Boonsdale Records.



Трек-лист:



"Overture"

"Global Dehumanization"

"Nest Of Vipers"

"Severed Limb Convulsion"

"Plaga"

"Nocturnal Swarm"

"God Of Wrath"













