IATT ( I AM THE TRIREME ) на Black Lion Records



Американская прогрессив-блэк/дэт-металл-группа IATT (I AM THE TRIREME) заключила контракт с лейблом Black Lion Records, на котором весной состоится релиз нового альбома. Тизер к "Nomenclature" доступен ниже.













