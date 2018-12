сегодня



Новый альбом BLATANT DISARRAY выйдет зимой



BLATANT DISARRAY выпустят новую работу, получившую название " Ebon Path" двенадцатого февраля. Со-продюсером материала были Mike Schaefer и Mike Dean (Corrosion Of Conformity):



"Undertones"

"Low Life"

"Parasite"

"The Black"

"Leeches"

"Delirium"

"Weakening Of The Wolves"

"Toe The Line"











