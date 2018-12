сегодня



CHAS WEST и ROY Z в WEST BOUND



Группа WEST BOUND, основанная вокалистом Chas'ом West'ом (RESURRECTION KINGS, BONHAM, LYNCH MOB) и известным гитаристом/продюсером Roy'ем Z (BRUCE DICKINSON, HALFORD, TRIBE OF GYPSIES), выпустит дебютную работу в следующем году. В состав коллектива также входят Jimmy Burkard (гитара), Jason Cornwell (бас) и Dave "Chilli" Moreno (барабаны). Кроме того, Stephen LeBlanc записал для диска клавишные партии, а Brian Tichy (ex-WHITESNAKE, OZZY OSBOURNE, FOREIGNER drummer/guitarist) был соавтором двух песен. Выход альбома, получившего название "Volume I", намечен на 22 февраля на Frontiers Records.



Трек-лист:



01. Never Surrender

02. Dance Of Life

03. Ain't Gonna Drown

04. Beautiful Dream

05. Nothing

06. Roll The Bones

07. On My Own

08. Keeper Of The Flame

09. Turn To You

10. No Room For Sympathy

11. Traveller



Видео на дебютный сингл "Never Surrender" доступно ниже.



















