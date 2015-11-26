CHAS WEST и ROY Z в WEST BOUND

Группа WEST BOUND, основанная вокалистом Chas'ом West'ом (RESURRECTION KINGS, BONHAM, LYNCH MOB) и известным гитаристом/продюсером Roy'ем Z (BRUCE DICKINSON, HALFORD, TRIBE OF GYPSIES), выпустит дебютную работу в следующем году. В состав коллектива также входят Jimmy Burkard (гитара), Jason Cornwell (бас) и Dave "Chilli" Moreno (барабаны). Кроме того, Stephen LeBlanc записал для диска клавишные партии, а Brian Tichy (ex-WHITESNAKE, OZZY OSBOURNE, FOREIGNER drummer/guitarist) был соавтором двух песен. Выход альбома, получившего название "Volume I", намечен на 22 февраля на Frontiers Records.
Трек-лист:
01. Never Surrender
02. Dance Of Life
03. Ain't Gonna Drown
04. Beautiful Dream
05. Nothing
06. Roll The Bones
07. On My Own
08. Keeper Of The Flame
09. Turn To You
10. No Room For Sympathy
11. Traveller
Видео на дебютный сингл "Never Surrender" доступно ниже.
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