сегодня



Новая песня TORA TORA



"Rose Of Jericho", новая песня группы TORA TORA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bastards Of Beale", выход которого запланирован на 22 февраля на Frontiers Records:



01. Sons Of Zebedee



02. Giants Fall



03. Everbright



04. Silence The Sirens



05. Son Of A Prodigal Son



06. Lights Up The River



07. Let Us Be One



08. All Good Things



09. Rose Of Jericho



10. Vertigo



11. Bastards Of Beale



















+0 -0









просмотров: 147