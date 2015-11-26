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Halcyon Days

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Новое видео HALCYON DAYS



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“In Memoriam”, новое видео группы HALCYON DAYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass", выпущенного 15 июня на Indie Recordings:

“Fragments”
“Lights Out”
“July”
“Cerca Trova”
“Catcher”
“In Memoriam”
“Keeper”
“Monument”
“Winter”
“Friendship”

HALCYON DAYS Release вЂњIn MemoriamвЂќ Music Video







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