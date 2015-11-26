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Новое видео HALCYON DAYS



“In Memoriam”, новое видео группы HALCYON DAYS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass", выпущенного 15 июня на Indie Recordings:



“Fragments”

“Lights Out”

“July”

“Cerca Trova”

“Catcher”

“In Memoriam”

“Keeper”

“Monument”

“Winter”

“Friendship”

















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