Видео с текстом от MALAMORTE



Итальянская группа MALAMORTE, сайд-проект Alex'a Nunziati (Lord Vampyr, Cain, Nailed God, Shadowsreign, Sepolcrum, ex VII Arcano, ex Theatres des Vampires), выпустит новую студийную работу, получившую название "Hell For All", 25 января на Rockshots Records:



"Advent"

"Antichrist"

"Warriors Of Hell"

"Holy Or Unholy"

"Mother"

"Hell For All"

"Son"

"The Worshipers Of Evil"

"Satan's Slave"

"God Is Nothing"



Видео с текстом на композицию "Antichrist" доступно ниже.













