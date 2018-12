сегодня



Музыканты NILE, RAPHEUMETS WELL, XAEL в OLKOTH



“Imperfect Reanimation”, новое видео группы OLKOTH, в состав которой входят гитарист Zach Jeter, басист Brad Parris (NILE), барабанщик Joshua Ward (RAPHEUMETS WELL, XAEL) и гитарист Hunter Ross (RAPHEUMETS WELL), доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в одноименный дебютный альбом, выход которого намечен на следующий год.











просмотров: 236