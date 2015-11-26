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Музыканты NILE, RAPHEUMETS WELL, XAEL в OLKOTH



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“Imperfect Reanimation”, новое видео группы OLKOTH, в состав которой входят гитарист Zach Jeter, басист Brad Parris (NILE), барабанщик Joshua Ward (RAPHEUMETS WELL, XAEL) и гитарист Hunter Ross (RAPHEUMETS WELL), доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в одноименный дебютный альбом, выход которого намечен на следующий год.

OLKOTH вЂ“ Members From NILE, RAPHEUMETS WELL, XAEL Release Debut Single




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