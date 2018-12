сегодня



Новое видео THE UNDERGROUND THIEVES



Новая группа Nick'a Perri из SILVERTIDE, THE UNDERGROUND THIEVES, представила новое видео на композицию "Fail", сочетающую в себе элементы психоделического рока, соул и блюза.



«Эта из тех песен, которые пишутся сами собой. Это честные эмоции. Лишь войдя в нужное настроение все было сделано за несколько минут».



В записи композиции принимали участие Justin DiFebbo (K-FLOOR) на хаммонде, Jimmy Gnecco (OURS) и Hannah Gernand на бэках, Kevin Rice (Christina Perri, Mike Posner) на ударных. Это часть проекта, которой стартовал в январе, в котором Perri представляет историю в двенадцати частях, демонстрируя таланты сочинения и вокала с разными музыкантами.



«Мне не нравится идея просить людей больше ждать музыку, особенно в течение длительных периодов времени. С помощью этого проекта мы можем делиться своей музыкой по мере ее реализации, приглашая наших фэнов в путешествие в реальном времени».















