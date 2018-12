сегодня



Новое видео TEMNEIN



“White Stained Inferno”, новое видео французской мелодик дэт металл группы TEMNEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из последнего альбома, выпущенного на Massacre Records:



“Impending Outbreak”

“Ataxia”

“Denying The Threat”

“Bad Omen”

“Knowledge As A Burden”

“White Stained Inferno”

“Against The Waves”

“The Seal”

“Wrong Escape”

“A Momentary Peace”

“Dawn Of A New Day”

















+0 -0









просмотров: 125