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Temnein

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Новое видео TEMNEIN



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“White Stained Inferno”, новое видео французской мелодик дэт металл группы TEMNEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из последнего альбома, выпущенного на Massacre Records:

“Impending Outbreak”
“Ataxia”
“Denying The Threat”
“Bad Omen”
“Knowledge As A Burden”
“White Stained Inferno”
“Against The Waves”
“The Seal”
“Wrong Escape”
“A Momentary Peace”
“Dawn Of A New Day”

FranceвЂ™s TEMNEIN Debut вЂњWhite Stained InfernoвЂќ Music Video







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