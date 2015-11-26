|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео TEMNEIN
“White Stained Inferno”, новое видео французской мелодик дэт металл группы TEMNEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из последнего альбома, выпущенного на Massacre Records:
“Impending Outbreak”
“Ataxia”
“Denying The Threat”
“Bad Omen”
“Knowledge As A Burden”
“White Stained Inferno”
“Against The Waves”
“The Seal”
“Wrong Escape”
“A Momentary Peace”
“Dawn Of A New Day”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).