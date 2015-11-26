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13 дек 2018 : 		 Новая песня TORQUE

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|||| 13 дек 2018

Новая песня TORQUE



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Одноименный альбом группы TORQUE, в состав которой входил гитарист MACHINE HEAD/VIO-LENCE Phil Demmel, будет выпущен 18 января 2019 года на Mascot Records. В новую версию альбома, в оригинале выходившего в 1996 году, будет включено четыре бонус трека, а сама она будет доступна на CD, виниле или в цифровом варианте.

Один из бонус-треков из этого издания, "Anger Mine", доступен для прослушивания.

Трек-лист:

01. H.L.S.

02. Again

03. Nothing

04. Shooter

05. Dead You Lay

06. Choking

07. Forgotten

08. Pulled

09. Will Of Stone

10. Breed

11. Hand Over Fist

12. Circling (bonus track)

13. Erased (bonus track)

14. Sever (bonus track)

15. Isolation / Anger Mine (bonus track)



TORQUE Feat. Former MACHINE HEAD/VIO-LENCE Guitarist PHIL DEMMEL: Listen To 'Anger Mine' Song








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