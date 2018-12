все новости группы







Новая песня TORQUE



Одноименный альбом группы TORQUE, в состав которой входил гитарист MACHINE HEAD/VIO-LENCE Phil Demmel, будет выпущен 18 января 2019 года на Mascot Records. В новую версию альбома, в оригинале выходившего в 1996 году, будет включено четыре бонус трека, а сама она будет доступна на CD, виниле или в цифровом варианте.



Один из бонус-треков из этого издания, "Anger Mine", доступен для прослушивания.



Трек-лист:



01. H.L.S.



02. Again



03. Nothing



04. Shooter



05. Dead You Lay



06. Choking



07. Forgotten



08. Pulled



09. Will Of Stone



10. Breed



11. Hand Over Fist



12. Circling (bonus track)



13. Erased (bonus track)



14. Sever (bonus track)



15. Isolation / Anger Mine (bonus track)























