Новая песня TORQUE

Одноименный альбом группы TORQUE, в состав которой входил гитарист MACHINE HEAD/VIO-LENCE Phil Demmel, будет выпущен 18 января 2019 года на Mascot Records. В новую версию альбома, в оригинале выходившего в 1996 году, будет включено четыре бонус трека, а сама она будет доступна на CD, виниле или в цифровом варианте.
Один из бонус-треков из этого издания, "Anger Mine", доступен для прослушивания.
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